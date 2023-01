Nekatere bolnišnice in domovi so ljudi vnaprej prenaročili

Zaradi napovedane in v zadnjem hipu preklicane opozorilne stavke zdravnikov so nekatere naše bolnišnice paciente, naročene na preglede oziroma posege za to sredo, prenaročile na kasnejše dni, spet drugje pa je delo danes teklo nemoteno.

V Splošni bolnišnici Izola so, denimo, prenaročili 41 pacientov. Nekaj jih je vseeno prišlo in te so tudi pregledali.

V ZD Celje niti v tamkajšnji Splošni bolnišnici Celje pa niso prenaročili nikogar. Za danes naročene paciente so obvestili, naj spremljajo situacijo, saj da bo v primeru preklica stavke bolnišnica nemoteno delovala in bodo lahko naročeno storitev tudi opravili. Zato pacientov vnaprej niso prenaročali.

V Splošni bolnišnici Trbovlje so glede na to, da je bila stavka napovedana veliko vnaprej, to upoštevali že v elektivnem programu operacij. Kot zagotavlja direktor Metod Kurent, je danes delo v bolnišnici teklo normalno: »Noben pacient ni bil prikrajšan.« Dnevno v naši najmanjši bolnišnici v povprečju sicer opravijo pet operacij.

Dvig plač ni rešitev za naše zdravstvo

Kljub uspešni mediaciji med Fidesom in ministrstvom za zdravje ter parafiranim sporazumom mnogi v zdravstvu rešitve zanj ne vidijo v dvigu plač, temveč si želijo predvsem administrativnih razbremenitev.

Med temi je tudi Zdravstveni dom Zagorje. Njihovi zdravniki – ZD Zagorje ima štiri ambulante družinske medicine, ambulanto v Domu starejših občanov Izlake, tri ambulante otroško-šolskega dispanzerja, dve zobni ambulanti za odrasle in dve za otroke – se tokratni stavki niso nameravali pridružiti in tudi stavkovnega odbora niso oblikovali, sta povedali direktorica ZD Zagorje Saša Bajda in strokovna vodja, družinska zdravnica Urška Medved. »Menim, da plače ne bodo rešile situacije, v kateri smo se znašli. Vsekakor mora biti vsak za svoje delo pošteno in korektno plačan, verjamem pa, da si večina od zdravnikov želi, da bi lahko del svojega časa namenili družini, interesnim dejavnostim … Vsekakor si zdravniki v ZD Zagorje želimo v prvi vrsti razbremenitve v smislu zmanjšanja administrativnih opravil in več časa za paciente, da bi bile obravnave bolj kvalitetne, z njimi pa bolj zadovoljni tako pacienti kot zdravniki,« pravi Saša Bajda. Direktor ZD Trbovlje dr. Denis Tomše pa je kritičen do celotnega javnega plačnega sistema v državi. Po njegovem je ta »celostno porušen in ga je treba postaviti povsem na novo«.

O oceni sindikata Fides, ki ni zadovoljen z odnosom ministra za zdravje Bešiča Loredana do zdravnikov, je Saša Bajda mnenja, da »morda minister preveč poudarja samo zadovoljstvo pacientov in obljublja trenutno težko uresničljive cilje«. »Vendar je za zadovoljstvo pacientov pomembno tudi zadovoljstvo zdravstvenih delavcev, brez tega so tudi preostali cilji težje dosegljivi,« dodaja.

Glede na to, da imajo pacienti v Zagorju še vedno možnosti izbire osebnega zdravnika in da v primeru ZD Zagorje ni mogoče govoriti o »nevzdržnih razmerah«, kar je bil tudi eden od razlogov za preklicano stavko Fidesa, ambulante za neopredeljene za zdaj ne bodo vzpostavili.

Večjo tegobo za ZD Zagorje predstavlja načrtovana reorganizacija službe nujne medicinske pomoči (NMP). Saša Bajda pravi, da bodo »storili vse, da NMP v Zagorju ostane. Tako bosta ohranjeni dostopnost in primerna obravnava za občane, sicer se lahko tudi na našem območju pojavijo prizori, kot jih poznamo z urgence UKC v Ljubljani.«

Težav z izbiro osebnega zdravnika tudi trboveljski pacienti nimajo. Po ocenah ZD Trbovlje je neopredeljenih največ poltretji odstotek Trboveljčanov, ambulante pa za zdaj še sprejemajo nove paciente. Občasno imajo težave le s pomanjkanjem pediatrov, ki ga za zdaj, kot pravi dr. Tomše, rešujejo z zunanjo pomočjo. P. M.