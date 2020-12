9.06 V Nemčiji bi lahko večino prebivalstva proti covidu-19 cepili do jeseni 2021

Glavna nakupovalna ulica v Leipzigu. FOTO: Jens Schlueter/AFP

8.23 Unicef: Učitelji in vzgojitelji bi morali imeti prednost pri cepljenju proti covidu-19

8.04 Nizozemci se pripravljajo na zaprtje države med prazniki

6.53 Banka Slovenije v objavo napovedi gospodarskih gibanj

6.39 Nekateri protikoronski ukrepi začasno sproščeni

Nemški minister za zdravjeje v ponedeljek ocenil, da bi lahko do konca poletja 2021 proti covidu-19 cepili okoli 60 odstotkov prebivalstva. Izrazil je še željo, da bi prvo cepivo v EU odobrili še pred božičem. Za učinkovito spopadanje s pandemijo mora biti precepljenost v družbi po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) med 60 in 70 odstotki. Trenutno se čaka na odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema), ki bo predvidoma do 29. decembra sprejela odločitev o odobritvi cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega Biontecha. V ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji z omenjenim cepivom že poteka množično cepljenje. Spahn je pojasnil, da bodo v prvem četrtletju prejeli predvidoma 12 do 13 milijonov odmerkov cepiva. Če bodo v tem času odobrili še kakšno cepivo, bodo lahko cepili še več ljudi. Po presoji ministra je zelo realno, da bi že v prvem četrtletju odobrili še cepivo podjetij AstraZeneca ali Johnson & Johnson.V Nemčiji medtem še naprej zaznavajo visoko raven novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so potrdili 14.432 okužb, za covidom-19 pa je umrlo 500 ljudi. Najbolj črn dan je bil v Nemčiji v petek, ko so potrdili 29.875 okužb in 598 smrti. V Nemčiji bodo od srede veljali strogi ukrepi za zajezitev pandemije, saj bodo zaprte šole in večina trgovin, omejili bodo tudi druženja.Unicefova izvršna direktoricaje danes v posebni izjavi pozvala svetovne odločevalce, naj imajo učitelji in vzgojitelji prednost pri cepljenju proti novemu koronavirusu. Ob tem je poudarila, da šole niso glavni vir množičnih okužb, in pozvala k čimprejšnji varni vrnitvi vseh učencev v šole ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Zaprtje šol ima negativne dolgoročne posledice za otroke po vsem svetu, tudi v Sloveniji.Na vrhuncu prvega vala konec aprila 2020 je zaprtje šol prekinilo izobraževanje skoraj 90 odstotkov učencev po vsem svetu. Kljub vse več dokazom, da šole niso glavne pri prenosu okužb v skupnosti, pa v drugem valu znova spremljamo zaprtja šol v številnih državah. Te so bile 1. decembra zaprte za skoraj 20 odstotkov šolarjev po svetu oziroma za 320 milijonov otrok. Znanstvene študije so pokazale, da je šola, če se uvedejo protokoli o fizičnem distanciranju, pravzaprav varnejše okolje od zunanjega, kjer ni tovrstnih protokolov in nadzora. Poleg tega ni bilo zaznanih visokih stopenj prenosa okužb v šolah, saj je v večini primerov okužba v šole prišla od odraslih, prenosi naprej na učence pa so bili redki. Izračuni tudi kažejo, da manjkajoči meseci šolanja zmanjšujejo otrokove možnosti za dokončanje šole. Unicef poziva, naj imajo učitelji in vzgojitelji prednost pri cepljenju proti covidu-19, takoj za zdravstvenim osebjem in prebivalstvom z visokim tveganjem. To bo prispevalo k zaščiti učiteljev pred virusom, jim omogočilo poučevanje v razredih in šole ohranjalo odprte.Nizozemska se pripravlja na najstrožje protikoronske ukrepe doslej. V petih tednih okoli praznikov bodo namreč med drugim zaprte šole in vse nenujne trgovine, je v ponedeljek napovedal premierV tem času ne bodo odprti niti muzeji, živalski vrtovi in kinematografi. Ukrepi bodo predvidoma veljali do 19. januarja, je pojasnil premier. Rutte je državljanom še svetoval, naj ostanejo doma in na dan sprejmejo največ dva gosta, izjema je božični dan, ko lahko sprejmejo tri goste. Rutte veliko upanja polaga predvsem v cepivo. Nizozemsko je hudo prizadel drugi val covida-19, vsak dan potrdijo po skoraj 10.000 okužb, ta konec tedna pa so skupno potrdili že več kot 10.000 smrtnih žrtev covida-19.Viceguverner Banke Slovenijein direktorica analitsko-raziskovalnega centrabosta danes predstavila najnovejše napovedi gospodarskih gibanj v Sloveniji. Banka Slovenije je junija za letos napovedala 6,5-odstotni padec BDP, v prihodnjih dveh letih pa 4,9- oziroma 3,6-odstotno rast. Od danes do 23. decembra bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko pa bo z naloženo in stalno aktivirano aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom mogoče prehajati tudi meje občine.Za prebivalce z ugodnejšo epidemiološko sliko, tj. osrednjeslovenske, goriške, obalno-kraške in gorenjske statistične regije, bo od danes z naloženo in stalno aktivirano aplikacijo #OstaniZdrav mogoče prehajati tudi meje občine znotraj statistične regije. Še vedno pa bodo tudi v teh regijah veljale preostale omejitve, torej omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter popolna prepoved zbiranja. V teh regijah se lahko danes odprejo tudi trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in motornimi vozili. Vendar bo možen le nakup, saj pomerjanje oblačil in obutve ne bo dovoljeno.Javni potniški promet se bo po vsej državi izvajal skladno s priporočili stroke, kar med drugim pomeni največ polovično zapolnitev zmogljivosti vozila. S krožnimi kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami se bo lahko peljala največ ena oseba naenkrat oziroma člani istega gospodinjstva.Po vladni odločitvi je bilo v ponedeljek slišati pozive k upoštevanju navodil zdravstvene stroke. K odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju protikoronskih ukrepov so med drugim pozvala delodajalska združenja, ki so opozorila, da se v primeru poslabšanja epidemioloških razmer pričakuje popolno zaprtje vseh nenujnih dejavnosti.Minister za zdravje Tomaž Gantar je napoved sproščanja pospremil s številnimi pomisleki . Skrbijo ga predvsem omejene zmogljivosti zdravstva, zato se zavzema za dodatne omejitve med prazniki. O ukrepih in s katerimi navodili bodo nagovorili državljane, bo vlada sicer razpravljala in odločala na seji v četrtek.