V Rogaški Slatini danes kljub epidemiji referendum o stolpu

V Rogaški Slatini bo danes na pobudo občankein skupine volivcev potekal referendum o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, čemur nasprotuje del prebivalcev. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure, po zagotovilih slatinske občine pa je poskrbljeno za epidemiološke ukrepe.Referendum bo uspel, če bo proti postavitvi stolpa, ki naj bi stal 2,1 milijona evrov, glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsej 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oziroma 1876 občanov. Po ustavi je namreč zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.Vlada bo danes v ožji sestavi nadaljevala razpravo o ukrepih za zajezitev epidemije, so v soboto zvečer sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Predstavniki gospodarstva sicer po sobotnem posvetu pričakujejo začetek sproščanja ukrepov na področju storitvenih dejavnosti.