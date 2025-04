Nekateri že pri kosilu razmišljajo o večerji

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z Jernejem Ogrinom pogovarjala o tem, da diete niso rešitev, temveč je smiselno najti način prehranjevanja, ki se ga bomo lahko držali vse življenje. Povedal je, da večina poje premalo beljakovin in da je proteinski puding povsem ustrezen dodatek k prehrani. Nujno je gibanje in ohranjanje mišične mase, tudi za boljše staranje.

Ljudje tudi pozabljajo, kaj je osnovni namen obroka – da nas nasiti in nam da energijo. »Nekateri že takoj, ko začutijo lakoto, zgrabijo piškot. In čez pol ure še enega. Ker jih dva piškota ne nasitita, pojedo še pol rogljička – ker cel je preveč. A seveda čez pol ure pojedo še drugo polovico. Tako lahko ves dan vnašajo vase hrano, ne da bi čutili dejansko sitost, saj niti enkrat v dnevu niso dosegli tega, kar je glavni namen obrokov: sitost. Zato pravim: ko ješ obrok, ga dobro sestavi in se najej.«

Dobro sestavljen obrok pomeni, da vanj vključimo dobro izbiro beljakovin, dovolj zelenjave ter primerno porcijo ogljikovih hidratov in maščob. Sitost bi morala trajati od tri do pet ur, odvisno od velikosti obroka. »To bi moral biti naš cilj, kajti če nas kosilo nasiti za eno uro, potem bodisi ni bilo dobro sestavljeno bodisi porcija ni bila ustrezna. Če je ta primerna za desetletnega otroka, odraslega ne bo nasitila.« Kadar nismo siti, pa jemo prigrizke, ti so ponavadi po sestavi slabši, poleg tega z njimi skozi ves dan dobimo presežek kalorij. Dejstvo je, da k temu pripomore tudi tempo sodobnega življenja, v katerem si sami čez teden premalokrat vzamemo čas za hrano. Premalokrat jemo čuječe – to pomeni, da samo jemo in ne delamo nič drugega. »Ali ni zanimivo, da nam je to premalo; samo jesti?«