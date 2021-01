Nekdanji piloti zahtevajo zaposlitev

Kaj počnejo piloti in nova ureditev

Pomorski pilot je sicer lokalni strokovnjak, ki poveljniku ladje ob vplutju ali izplutju iz pristanišča daje strokovne nasvete in pomaga pravilno usmerjati ladjo. FOTO: Voranc Vogel/DELO

Šolajo nove pilote

Pet nekdanjih zaposlenih v podjetju Piloti Koper toži lani ustanovljeno javno podjetje Koprska pristaniška pilotaža (Kopp) in zahteva zaposlitev. V podjetju Kopp, ki ga vodi, trdijo, da so v nasprotju s svojimi nekdanjimi kolegi to priložnost zamudili, saj se večinoma niso prijavili na javni razpis, s katerim so ob ustanovitvi iskali nove zaposlene.Zgodba z ustanovitvijo javnega podjetja Kopp sega v predlansko leto, ko je to dejavnost opravljala zasebna družba Piloti, za katero je stal. Ta je podjetje vodil od devetdesetih let prejšnjega stoletja, odkar so pilotažo izločili iz Luke Koper, vendar država z njim ni imela sklenjene koncesijske pogodbe. Na neurejene razmere so pred dvema letoma javno opozorili zaposleni iz podjetja Piloti, ki so pod okriljem Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper zagrozili s stavko, saj Kobeja ni hotel izpolniti njihovih zahtev po zvišanju plač in obnovi opreme, skupaj s plovili, ki so jih uporabljali. Stavka pa bi lahko ohromila celotno delovanje Luke Koper.Pomorski pilot je sicer lokalni strokovnjak, ki poveljniku ladje ob vplutju ali izplutju iz pristanišča daje strokovne nasvete in pomaga pravilno usmerjati ladjo. Pilot se s posadko na čolnu približa tovorni ladji in po pilotski lestvi spleza na krov ter jo vodi do priveza. Ladji med manevriranjem pri vplutju ali izplutju iz pristanišča pomagajo še luški vlačilci.Podjetje Piloti pa ni imelo nikakršnih obveznosti ne do Luke Koper kot upravljavke ne do države kot lastnice pristanišča. Uradno je šlo za dejavnost, ki se izvaja prosto na trgu, hkrati pa ladje brez pilotaže ne morejo vpluti v pristanišče oziroma iz njega izpluti.Pilotažo v koprskem pristanišču je tedaj lahko izvajal vsak, ki je imel ustrezno licenco uprave za pomorstvo, in vendar je znanje za pridobitev te licence lahko usvojil le prek podjetja Piloti. Nenavadno je bilo tudi, da so imeli piloti s Kobejevim podjetjem sklenjeno konkurenčno klavzulo v višini kar pol milijona evrov. Tako je imelo podjetje lahko monopol nad to dejavnostjo.Po zagrozitvi s stavko v podjetju Piloti – ki je potem ni bilo – so se na ministrstvu za infrastrukturo, ki ga je tedaj vodila, odločili, da bodo ustanovili javno podjetje za pilotažo, kar je tudi ob zamenjavi vlade podprl njen naslednik. Kobeja, ki mu ni uspelo s predlogom, da bi država za to dejavnost podelila koncesijo, pa je ob ustanovitvi državnega podjetja, v začetku lanskega leta, napovedal sodni spor. Na Kobejevi strani je ostalo tudi nekaj zaposlenih, ki so zdaj sprožili tožbo.Podjetje Kopp trenutno zaposluje šest pomorskih pilotov, šest voditeljev pilotskega čolna in še prav toliko članov posadke. »Za pilote se trenutno šolajo še štirje kandidati. Ti morajo, v skladu z uredbo, ki določa izvajanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže, izpit opraviti do letošnjega novembra,« pojasni Radko Malačič. Po njegovih besedah nekdanjih zaposlenih iz podjetja Piloti Koper, ki jih tožijo, ne morejo zaposliti, saj ni šlo za neposreden prenos dejavnosti, ampak za novo ureditev. Ta je zahtevala izbor delavcev prek javne objave prostih delovnih mest. Koprsko delovno sodišče je sicer obravnavo, napovedano za ta teden, zaradi epidemije preložilo na začetek marca.