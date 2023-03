Nekoč prekleti čefurji, danes prekleti Šiptarji

V nadaljevanju preberite:

Če obiščete Kranj v soboto popoldne, boste na polnih ulicah slišali pretežno albanščino, so nama s fotografom razlagali vsi sogovorniki med četrtkovim obiskom gorenjske prestolnice. »Za vse so krivi Šiptarji. Ljudje se jezijo nanje, ker so kupili veliko nepremičnin, a vsa ta stanovanja in hiše jim je nekdo prodal. Najverjetneje tisti, ki si je napolnil žepe z denarjem iz žepa Albanca, zdaj benti čez Albance.«