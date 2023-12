EU mora držati besedo in narediti naslednje korake v procesu širitve

Na obisku v Sloveniji je danes nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Namen obiska, na katerem jo gosti zunanja ministrica Tanja Fajon, je krepiti dvostransko sodelovanje ter izmenjati stališča o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih temah.

Ministrici sta najprej obiskali Državni logistični center Roje, pogovore bosta nadaljevali na ministrstvu, popoldne pa bosta v Centru Rog v razpravi z naslovom Smo pripravljeni na izzive? Širitev in reforma EU v času svetovnih kriz govorili o izzivih, s katerimi se trenutno spoprijema EU.

Ministrici med drugim zastopata enaka stališča pri podpori Ukrajini in približevanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Pred mesecem dni je Fajonova v Berlinu sodelovala na konferenci, posvečeni širitvi EU, ki jo je gostila Baerbockova.

EU si ne more privoščiti sivih con

Kot je dejala Annalena Baerbock pred odhodom na obisk v Slovenijo, države Zahodnega Balkana sodijo v celoti v EU. »Tukaj ne gre le za prazne besede, temveč za naše lastne varnostne interese – v Ljubljani, v Berlinu in po vsej Evropi. To zahteva potrebne reforme v državah, ki želijo postati del evropske družine,« je poudarila, a hkrati dodala, da mora EU držati besedo in narediti naslednje korake v procesu širitve, ko bodo pogoji izpolnjeni.

EU si glede na ruski imperializem ne more privoščiti nobenih sivih con sredi Evrope. Skupaj s Slovenijo si prizadevamo, da bi z reformami v EU postavili smernice razširjene Evrope, je še poudarila prva dama nemške diplomacije, so v ponedeljek zvečer sporočili z nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Nemčija in Slovenija sta prijateljski državi ter politični, gospodarski in strateški partnerici z rednim političnim dialogom na vseh ravneh. Odnosi med državama veljajo za odlične in brez odprtih vprašanj. Nemčija je tudi pomagala Sloveniji po katastrofalnih poplavah, med drugim s pripadniki civilne zaščite, gradbeno mehanizacijo, montažnimi mostovi in helikopterji.

Baerbockova je sicer ministrico Fajonovo že julija lani gostila v Berlinu, kamor je Tanja Fajon odpotovala na svoj prvi dvostranski obisk na položaju.

Na vljudnostnem obisku bo nemško ministrico danes sprejel tudi premier Robert Golob, ki si je lani za svoj prvi bilateralni obisk v tujini prav tako izbral Nemčijo.