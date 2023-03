Feministična zunanja politika

V kolumni preberite:

Diplomacija vedno skrbno izbira besede in pazi, da ne bi prizadela interesov ali užalila, pojmu feminizma se običajno izogiba. Beseda na f je pogosto dojeta kot vnetljiv izraz s slabšalnim pomenom. Ni veliko pridevnikov, ki bi sprožili tako močna čustva kot feminističen. Tradicionalno dojemanje mednarodnih odnosov in realne politike kalkulira z močjo – od Tukidida in Machiavellija do Bismarcka in Kissingerja – in a priori ne pušča prostora za feministično perspektivo.

Ta izziva tradicionalne načine mišljenja in delovanja, prevprašuje »normalno«. Ko feminizem postane politika, ko ne pomeni več samo nekega splošnega, nedefiniranega konsenza, ampak zadobi pomen sistemske vključitve enakosti spolov v zunanjepolitično agendo, varnostno politiko, razvojno pomoč, je kontroverzen.