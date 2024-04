Neonacistične grožnje članom komisije ministrstva za kulturo

Po objavi novice o skorajšnjem odvzemu statusa nevladne organizacije v javnem interesu skrajno desnemu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot se je na družbenih omrežjih razplamtel sovražni govor proti članom komisije za medije na ministrstvu za kulturo. Član komisije Bojan Veselinovič je zaradi groženj in sovražnosti podal prijavo in pristojne organe pozval k ukrepanju.

Na omrežju X (nekdanji twitter) je uporabnik objavil več slik in zapisov s sovražno vsebino, antisemitističnimi elementi in pozivi k obračunu s člani komisije. Uporabnik, ki redno objavlja rasistične, neonacistične in sovražne vsebine, člane komisije obsoja rekoč, da so sodelovali pri odvzemu statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture Nacionalni tiskovni agenciji (NTA). Komisija za medije o tem sicer nikoli ni odločala, je poudaril Veselinovič. Navsezadnje NTA takšnega statusa niti nikoli ni imela.

NTA se je sicer na pobudo odgovornega urednika Demokracije, medija, ki je tesno povezan s stranko SDS, pojavila na vrhuncu spora med nekdanjo vlado in Slovensko tiskovno agencijo glede zakonsko določenega financiranja njene javne službe. NTA je ustanovil Aleš Ernecl. Po tem, ko je Ernecl NTA javno označil za »fašistični medij,« je od sodelovanja odstopilo več vidnih posameznikov, povezanih s stranko SDS. Ernecla je kot odgovorni urednik nasledil direktor Društva za promocijo tradicionalnih vrednot Urban Purgar, ki je na družbenem omrežju med drugim poveličeval Hitlerja in bil obsojen na zaporno kazen domnevno zaradi nasilja. Društvo je postalo tudi uradni izdajatelj NTA.

Društvu je ministrstvo za kulturo v času vlade Janeza Janše podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu. Kot smo poročali, pristojni pri kulturnem ministrstvu trenutno presojajo, ali društvo dejansko izpolnjuje kriterije za podaljšanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu.