Nesreče in zaprte ceste

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je bil zaradi nesreče na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Posledice so odpravili, se je pa zgodila prometna nesreča na avtocesti Maribor - Ljubljana, pred priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Promet je oviran zaradi vozila na odstavnem pasu.

Zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenih cestišč so zaprte ceste Most na Soči-Tolmin na odseku Most na Soči-Modrej in Stahovica-Kamniška Bistrica.

Na cesti Železniki-Most na Soči je med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila.

Ponekod na višje ležečih cestah sneži (Vršič, Jezersko). Na cestah kjer se sneg oprijemlje cestišč je obvezna uporaba zimske opreme.

Danes in v sredo bo zaradi praznikov med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem in pol ton.

Danes je zaradi praznika izjemoma dovoljen promet za vozila, ki so namenjena v in iz Luke Koper.

Zaprte so še številne ostale ceste, več na zemljevidu.