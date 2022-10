Policija podala ovadbo proti Dušanu Smodeju, pridržan ne bo

Avgusta so prek instagram profila (proti_nasilju_dusana_smodeja) v javnost prišle informacije o izpovedih domnevnih žrtev spolnega nasilja. Šlo naj bi za spolne zlorabe na več zabavah. Policija je pred mesecem dni sporočila, da je opravila več kot 60 razgovorov ter zaznala deset kaznivih dejanj, osem žrtev in identificirala najmanj tri osumljence.

Izjava Martina Rupnika, vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, glede preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja:

Kriminalisti in policisti so zaključili obsežno preiskavo o vseh zaznanih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, ki je potekala od 20. avgusta letos. Kot je poudaril Rupnik, so v preiskavi prepoznali dvanajst kaznivih dejanj, devet oškodovancev in tri osumljene osebe. Na okrožno tožilstvo je bila podana ovadba proti prvi znani osumljeni osebi. Po naših informacijah gre za Dušana Smodeja, ki ga zdaj ovadba bremeni kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, omogočanje uživanja drog in povzročanja hudih telesnih poškodb. Oškodovani sta bili dve osebi. Sumov glede izsiljevanja policija ni potrdila. Dušan Smodej v postopku ni in ne bo pridržan, je dejal Rupnik, ker »se moramo zavedati, da so bila dejanja strojena v preteklosti in razlogov za pridržanje ni«.

Rupnik je dejal še, da je bila preiskava zelo obsežna, preverili so več kot 80 naznanil, 5000 objav na spletu, preiskava je potekala tudi s pomočjo tujih organov, ker so se določene osebe nahajale v tujini. Preiskavo je po besedah vodje kriminalistične policije PU Ljubljana oviralo tudi dejstvo, da so bila dejanja storjena v oddaljeni preteklosti, nekatera tudi 35 let nazaj, ter da proti drugemu storilcu (pokojnemu Romanu Uranjeku, op. a.) preiskava ni bila več mogoča.

Na tožilstvo je bila podana ovadba zaradi poškodovanja tuje stvari, tatvine in grožnje tudi proti tretji znani osebi.

Rupnik je dejal še, da sektor za gospodarsko kriminaliteto nadaljuje preiskavo glede nenamenske porabe javnega denarja.