Neuradno: Roku Snežiču prepovedali vstop v BiH

Preiskujejo ga državni organi

Varnostne službe Bosne in Hercegovine naj bi kontroverznemu mariborskemu podjetniku z zvezami s SDS, ki se ponaša z doktoratom novogoriške univerze s področja davčnih utaj, prepovedale vstop v to državo. Novico o tem je neuradno objavil banjaluški spletni portal Capital.ba. Argument za to je, da predstavlja »grožnjo za nacionalno in gospodarsko varnost države«, odločitev o tem naj bi ta teden predali mejni policiji BiH.Med konkretnimi razlogi za to odločitev portal navaja odpiranje fiktivnih podjetij na območju Banjaluke, o čemer smo pisali . S tem je to območje postalo offshore destinacija za slovenske lastnike podjetij, ki so se s pomočjo fiktivnih podjetij izognili domačim davkom.Snežič, znan tudi kot nekdanji vikend sostanovalecna Dobu, je priznal, da je sodeloval pri odpiranju tovrstnih podjetij. Trdil je, da pri tem ne gre za nič nezakonitega, pač pa za »davčno optimizacijo« oziroma varčevanje denarja v okviru zakona.Kot nadaljuje portal, je jasno, da varnostne sile njegovemu početju v BiH niso naklonjene, njegovo vlogo in morebitno nezakonitost v ustanavljanju na stotine slovenskih podjetij pa po informacijah portala preiskujejo državni preiskovalni organi.Snežič je pred časom tudi v pogovoru za Capital.ba izjavil, da ni le dobri prijatelj Janše, ampak tudi njegov svetovalec. Ugibalo se je o njegovi povezavi ziz Bosne in Hercegovine, ki je leta 2017 stranki odobrila 450.000 evrov posojila. Nazadnje smo pisali, da je v imenu vladajoče stranke SDS med drugim napovedal kadrovske spremembe v nekaterih slovenskih državnih družbah. Pisali smo, koga ima na piki. Po poročanju Večera se sicer Snežič nahaja v Banjaluki. »Rad bi vedel, katero sodišče je to odredilo in kdo ima prste vmes. Če se mi prepoveduje vstop v državo, se bom moral očitno obrniti na ESČP,« je povedal za ta časnik, ki navaja še, da je v BiH brez zapletov na meji prišel včeraj.