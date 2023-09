Neuradno: Vlada bo dokončno ustoličila Senada Jušića na vrh policije

Po tem ko je posebna natečajna komisija v torek ugotovila, da pogoje za funkcijo generalnega direktorja Policije izpolnjujeta sedanji vršilec dolžnosti direktorja Senad Jušić in nekdanji šef policije Boštjan Lindav, je predlog notranjega ministra Boštjan Poklukarja o imenovanju prvega v polni mandat, romal v vladno potrjevanje. Da gre za politično in strokovno zelo občutljivo imenovanje, pričajo tudi skrivalnice notranjega ministrstva, kjer niso odgovarjali na novinarska vprašanja, kdaj bo Poklukar poslal predlog o imenovanju v vladno odločanje.

Uradniški svet je v torek po nenavadno dolgem postopku naposled odločil, da je Senad Jušić primeren kandidat za generalnega direktorja policije. Pozitivno oceno je dobil tudi drugi kandidat Boštjan Lindav, ki pa mu minister Poklukar, kakor tudi predsednik vlade Robert Golob, nista naklonjena. Lindav je že napovedal, da bo v primeru imenovanja Jušića vložil tožbo na upravnem sodišču, če bo za generalnega direktorja policije izbran Jušić.

za razliko od natečajne komisije uradniškega sveta Lindav meni, da Jušić ne izpolnjuje pogojev za zasedbo direktorskega položaja. Kandidat za generalnega direktorja policije mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodilnih delovnih mestih v javnem sektorju.

Jušić namreč med izkušnje na vodstvenih delovnih mestih šteje delo na mestu pomočnika komandirja na Policijski postaji Koper in delo pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper. Tej interpretaciji je očitno sledila natečajna komisija uradniškega sveta, ki je Jušiću priznala vodstvene izkušnje, kar pa ni enako izkušnjam na vodilnih položajih, torej vodilnim izkušnjam.