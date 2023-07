Za novega direktorja imenovali Igorja Juršiča

V. d generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić je za direktorja Policijske uprave Novo mesto z današnjim dnem imenoval Igorja Juršiča.

Posle je novemu direktorju uprave Igorju Juršiču danes v imenu Andreja Zbašnika, ki je novomeško policijsko upravo – po upokojitvi njenega dolgoletnega direktorja Janeza Ogulina – vodil od 1. maja 2023, predal France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.

Igor Juršič se je v Policiji zaposlil leta 1992 na Postaji prometne policije Novo mesto, nato pa je v enotah PU Novo mesto deloval kot policist in vodja patrulje (vse do leta 2009) ter eno leto kot pomočnik vodje izmene v Operativno-komunikacijskem centru. Leta 2010 je začel delati na Inšpektoratu RS za notranje zadeve v MNZ, kjer je bil zadolžen za najzahtevnejše varnostne naloge v povezavi z inšpekcijskimi nadzori v pristojnosti notranjega ministrstva.

Leta 2021 se je vrnil v Policijo, v vodstvo Službe generalnega direktorja policije. Zaupane so mu bile različne naloge s področja strateškega načrtovanja in usmerjanja policije ter sodelovanja z institucijami, kot so Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec RS, Državno odvetništvo RS idr., poleg tega je bil na tem delovnem mestu tudi uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja. Je prejemnik bronastega znaka MNZ in srebrnega ščita policije.