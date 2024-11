Neurje pospešilo gradnjo osnovne šole v Črnomlju

Nov prizidek s telovadnico k osnovni šoli (OŠ) Loka v črnomaljski občini bodo jutri slovesno odprli, čeprav ga učenke in učenci obiskujejo vse od prvega letošnjega šolskega dne. To pa ne zmanjšuje dogodka in pomena te naložbe, ki v zadnjih dveh desetletjih spada med največje investicije v kak osnovnošolski javni zavod v državi. Vrednost projekta je namreč presegla 14 milijonov evrov, pri čemer je država prispevala sedem milijonov evrov, preostalo pa črnomaljska občina in Eko sklad. Ob tej priložnosti bosta zbrane med drugim nagovorila župan Andrej Kavšek in aktualni šolski minister dr. Vinko Logaj.

Gradbena stroka je že pred dobrimi petnajstimi leti jasno povedala, da je stara stavba osnovne šole, ki je bila zgrajena leta 1968 dotrajana in energetsko potratna, ter da je tudi večji del starega objekta primeren le za rušenje, saj bi bila obnova dražja od novogradnje. Idejni projekt za obnovo je bil sicer izdelan že leta 2008. Dve leti kasneje pa ga je nadomestil projekt za rušenje in gradnjo novega prizidka. Toda do uresničitve takrat ni prišlo. Država se je zganila šele leta 2018, ko je šolo poškodovalo katastrofalno neurje s točo do te mere, da pouk v stavbi ni bil več mogoč. Kuhinja z jedilnico in upravni prostori so bili zaradi tega preseljeni na nadomestne lokacije.

Prav tako so pouk na nadomestnih lokacijah obiskovali učenci od 1. do 5. razreda. To je botrovalo temu, da so nastali novi načrti za rušitev in gradnjo prizidka, ki jih je potrdilo in finančno podprlo ministrstvo za šolstvo. Dela na gradbišču so se z rušitvijo starega objekta začela v avgustu leta 2022, za stavbo pa je občina pridobila uporabno dovoljenje avgusta letos. Matično OŠ Loka letos obiskuje 543 učencev, lani jih je bilo 540, predlansko šolsko leto pa je znanje nabiralo 532 učenk in učencev.

Sodobno opremljene učilnice

V novem prizidku je na skoraj 4.700 kvadratnih metrih površine 15 učilnic, v katerih pouk učencev poteka od 1. do 5. Razreda. V njem so specializirane učilnice za pouk tehnike, likovne vzgoje, gospodinjstva in računalništva, kuhinja z jedilnico, upravni prostori, vadbeni prostor z garderobami, zbornica, kabineti za delo z učenci s posebnimi potrebami in knjižnica. Večina učilnic ima izhod na teraso ali šolski vrt, ki je z novo postavitvijo zgradbe dobil svojo funkcijo, je povedal Boštjan Papež, ravnatelj OŠ Loka. Ta doslej ni bil v uporabi, zdaj pa ga bo mogoče uporabljati za pouk ali prosto igro. Šolski prostori so zračni in svetli, saj so tudi stene učilnic, ki mejijo na hodnik, opremljene z velikimi steklenimi površinami, ki nanj prepuščajo dnevno svetlobo.

Notranjost OŠ Loka Arhiv: Občina Črnomelj

Hodnik ni zasnovan klasično, ampak je širok in tvori več učnih krajin, ki jih lahko učitelji uporabljajo za modernejšo organizacijo pouka, hkrati pa omogočajo aktivnejše preživljaje odmorov za učence. Učilnice so opremljene z nadstandardno opremo. Stoli so lažji in narejeni tako, da učencem omogočajo gibanje. Mize so nestandardnih oblik in omogočajo unikatne postavitve učnih kotičkov v razredu, projektorje pa so zamenjali ekrani. Osrednji prostor je bogato opremljena knjižnica, ki se z odprtjem velike pregradne stene poveže s skupnimi prostori šole in je tako še privlačnejša za obisk. V njeni notranjosti pa so udobni kotički za branje, druženje ali opravljanje šolskega dela. »Zelo smo ponosni, da so tudi učenci s posebnimi potrebami in specialni pedagogi, ki z njimi delajo, dobili kabinete. Ti omogočajo odlične pogoje za delo,« je zadovoljen Papež.

Želijo si tudi učilnice na prostem

Na vprašanje, kaj bi šola še potrebovala, je Papež odgovoril, da bi si prostorsko težko zaželeli še več. Glede na demografske napovedi bodo prostori zadostovali za vrsto let. V primeru nepričakovanega povečanja vpisa pa je zbornica arhitekturno zasnovana tako, da se s hitrim in enostavnim gradbenim posegom spremeni v dve dodatni učilnici. Zato o prostorski stiski ne razmišljajo več. Potrebujejo le še nekaj opreme za specializirane učilnice in delavnice, želijo si tudi postavitve učilnice na prostem in opremiti šolski vrt z igrali in večnamenskim igriščem. V sklopu gradnje je bil izdelan vadbeni prostor z galerijo. Ta zadostuje za izvedbo pouka športa za razredno stopnjo. Za predmetno stopnjo pa pouk športa še vedno poteka v športni dvorani srednje šole Črnomelj, do katere dostopajo učenci prek povezovalnega hodnika. »S srednjo šolo dobro sodelujemo, tako da organizacija pouka športa na ta način ni ovira,« pravi Papež.