Nevzdržne razmere v Azilnem domu Vič v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

»Podrobno smo seznanjeni z nevzdržnimi razmerami v Azilnem domu Vič v Ljubljani. Problem prezasedenosti žal traja že dlje časa, pristojni pa rešitve iščejo predolgo,« so sporočili iz pisarne Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Varuh Peter Svetina je glede tega že večkrat opozoril vlado in terjal ustrezne ukrepe.

Ob njegovem obisku letos spomladi je ugotovil, da izziv premajhnih nastanitvenih kapacitet ni ustrezno rešen, saj so bile maksimalne prostorske kapacitete azilnega doma, ocenjene na 350 mest, močno presežene. »Prezasedenost azilnega doma za nastanjene osebe pomeni, da je objekt zapolnjen z ležišči (pogradi), tako da prosilci nimajo osebnega prostora ter prostorov za druženje in preživljanje prostega časa. Ob obisku so bili na dvorišču azilnega doma bivalni zabojniki. Razmere v teh varuh ocenjuje za neustrezne, saj je v zabojniku, velikosti 14,4 kvadratnega metra, nastanjenih tudi do šest oseb,« so poudarili v varuhovi pisarni. V obdobjih največje prezasedenosti so bili ljudje menda nameščeni tudi na zložljivih posteljah na hodnikih azilnega doma. Vse to pa po oceni varuha človekovih pravic negativno vpliva na varnost nastanjenih in zaposlenih. Kršeno je tudi osebno dostojanstvo ljudi. Na kaj še opozarja varuh in kakšne prakse so deležne njegove obsodbe?