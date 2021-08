Ni še jasno, kakšna bo usoda medvedke, ki je napadla moškega

Na nedavni napad se niso odzvali

Intervencijska skupina Zavoda za gozdove Slovenije za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja ljudi in premoženja zaradi velikih zveri je 19. julija zaradi pravne neurejenosti področja dela skupine, zlasti področja stalne pripravljenosti zaposlenih, odstopila. Od takrat je za ukrepanje v primeru ogroženosti pristojno ministrstvo za okolje in prostor.Kot so pojasnili na zavodu za gozdove, ministrstvo za okolje in prostor od odstopa intervencijske skupine sprejema nujne klice občanov, ki se počutijo ogrožene od velikih zveri. »Ljudje, ki se znajdejo v tovrstnih težavah, se lahko vse dni v tednu, 24 ur na dan, za pomoč obrnejo na telefonski številki 112 in 113, od tam pa bo njihov klic prevezan na ministrstvo za okolje in prostor,« so navedli.Ker so odstopili, se člani intervencijske skupine tudi niso odzvali na nedavni napad medvedke v Zagorju pri Pivki , v katerem je bil huje poškodovan 30-letni domačin. Pri tem še ni jasno, kakšna bo usoda medvedke.Na zavodu sicer poudarjajo, da njihove strokovne službe kljub odstopu intervencijske skupine še vedno podajo mnenja za odstrel osebkov velikih zveri in ta primer tudi aktivno spremljajo, končno odločitev o izdaji dovoljenja za odstrel pa sprejme Agencija RS za okolje, ki dovoljenje tudi izda v obliki odločbe.Okoljsko ministrstvo lahko zavod na podlagi uredbe tudi pozove k pripravi strokovnega mnenja za tako imenovani skupinski odvzem osebkov rjavega medveda iz narave. Zavod prav tako izvaja vse meritve odstreljenih ali najdenih mrtvih medvedov v Sloveniji ter skrbi za odvzem vzorcev za raziskave.Na območju lovišč s posebnim namenom, ki so v upravljanju zavoda, zaposleni izvajajo tudi odstrel medvedov, skladno z izdanimi dovoljenji.