Medvedka napadla domačina, ki je zašel med njo in mladiče

FOTO: Leon Vidic/Delo

V Zagorju pri Pivki je medvedka včeraj napadla 30-letnega domačina. Kot so potrdili na Policijski upravi Koper, so poškodovanega moškega prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.Po prvih informacijah je ta menda zašel med medvedko in mladiče, je poročal portal 24ur.com.Po poročanju portala je medvedka moškega napadla nekaj pred 20. uro, tako da je po njem zamahnila s šapo. Kako hude so njegove poškodbe, za zdaj ni znano, so ga pa prepeljali v ljubljanski klinični center.