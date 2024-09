Ni smernic o tem, kdaj je magnetna resonanca kolena smiselna

V nadaljevanju preberite:

Poročali smo že, da se je število opravljenih magnetnih resonanc (MR) kolena od leta 2021 do 2023 na ravni države povečalo za 40 odstotkov, da je bilo med njimi veliko nepotrebnih za nadaljnje zdravljenje in da na to preiskavo pošiljajo tudi zdravniki brez ustreznih specialnosti. Zdaj dodajamo, da uradnih smernic za napotitev na MR kolena v Sloveniji ni.