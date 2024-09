Po napotnico za koleno k urologu

V nadaljevanju preberite:

Podatki kažejo, da se je skupno število preiskav kolena z magnetno resonanco (MR), opravljenih na napotnico, na ravni države povečalo za 40 odstotkov od leta 2021 do leta 2023: leta 2023 je bilo opravljenih 12.263 več tovrstnih preiskav kot leta 2021, za kar je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) plačal skoraj 8,4 milijona evrov oziroma skoraj 2,4 milijona več kot leta 2021. So bile vse te preiskave, na katere napotujejo tudi zdravniki brez ustreznih specialnosti, res nujne?

Koliko od opravljenih 12.000 preiskav z magnetno resonanco so zdravniki potrebovali za nadaljnje zdravljenje kolena, ni znano, saj se tovrstni podatki ne zbirajo in spremljajo, gotovo pa ne vseh. Nekateri pacienti so, na primer, imeli izkušnjo, da njihov ortoped MR-posnetka sploh ni pogledal.