Niso se želeli soočiti z Viktorjem Orbánom

Če bi šlo v Sloveniji tako naprej še osem let, bi bilo stanje morda podobno kot na Madžarskem, je bila na nedavnem obisku Slovenije do potez prejšnje slovenske oblasti kritična podpredsednica evropskega parlamenta, zadolžena za komuniciranje in medije, Katarina Barley (S&D), ki pa Slovenijo kljub vsemu vidi kot »žarek upanja«.