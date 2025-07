Nižje cene ortopedije in srčnih zaklopk, višje na ginekologiji

Cene za plačilo akutnih bolnišničnih obravnav se določajo na novo, in sicer se pri določanju cen prvič uvajajo uteži, ki bodo temeljile na dejanskih, v Sloveniji zbranih stroških zdravstvenih storitev. Ministrica za zdravje je pojasnila, da so cene različne, a na splošno se je na primer cena pri ortopediji znižala, znižala se je tudi cena pri srčnih zaklopkah, nekoliko pa se je zvišala cena na ginekologiji.

Vse cene so drugačne, prilagojene, vse glede na stroške, ki so jih poročali izvajalci, je pojasnila ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Povedala je tudi, da je predvideno prehodno obdobje in da bodo lahko izvajalci, ki bodo sredstva izgubili, dobili dodatni program in si tako morebitno izgubo pokrili z več opravljenimi storitvami. Z včeraj sprejeto uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev naj bi vlada izboljšala dostop in kakovost zdravstvenih storitev na vseh ravneh.

Do konca leta javni zavod za nujno medicinsko pomoč

Vlada je včeraj potrdila tudi izhodišča za ustanovitev javnega zavoda za nujno medicinsko pomoč. Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež, gre za uresničevanje napovedane reorganizacije sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji, s čimer vlada sledi dolgoletnim pozivom stroke k enotnemu upravljanju sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

Kot je pojasnil, izvaja danes predbolnišnično nujno medicinsko pomoč 61 različnih izvajalcev, delovanje pa ni poenoteno, ni usklajeno, tudi odzivi, sploh ob večjih dogodkih in nesrečah, niso enotno usklajeni. Dispečerska služba zdravstva še ne pokriva celotne države, sistem helikopterske nujne medicinske pomoči je bil do nedavnega pod okriljem sistema zaščite in reševanja, namen sprememb pa je, da se sistem nujne medicinske pomoči enotno upravlja in izvaja po celotni državi. Gre za enotne standarde strokovne usposobljenosti, opremljenosti, nenazadnje tudi izgleda, predvsem pa, da bo sistem v najboljši možni meri odporen in odziven tako v času miru kot v primeru množičnih nesreč kot drugih naravnih katastrof.

Javni zavod naj bi ustanovili do konca leta, nadaljevali pogovore z zdravstvenimi zavodi, predstavniki občin izvajalcev, po ustanovitvi zavoda pa naj bi v skladu z načrti najprej prenesli dejavnost dispečerske službe zdravstva, vzpostavili letalske operacije zdravstva, nato pa bo postopoma vključili še izvajalce mobilnih enot nujne medicinsko pomoči. Stacionarne enote ostajajo urejene, kot so. K. S.