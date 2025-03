Samski v Sloveniji dobili svoj simbol in gibanje za spoznavanje v živo

V nadaljevanju preberitre:

Avtorica in pobudnica ideje Duo Moovement Nataša Gradišek je pri svojih petdesetih doživela ločitev. »Ni bilo preprosto preživeti težkih časov, ki so sledili, in tudi kasnejših pritiskov bližnjih ne, kdaj bom znova spoznala koga,« pripoveduje Gradiškova, ki je lepega dne zbrala pogum in se podala na pot spletnih zmenkov. A ti, dodaja, so jo pustili malodušno in razočarano: »Platforme za zmenke niso moj način spoznavanja ljudi. To mi je vzelo preveč časa, ni bilo intuitivno in nisem se počutila dovolj varno, da bi se resnično odprla.« Pogrešala je očesni stik, pristno povezavo iz oči v oči. Za aplikacije niso nobena težava filtri, bodisi za starost, versko pripadnost, niti za izobrazbo, pa celo za kraj bivanja ne. Ne morejo pa predvideti »kemije«, ki jo lahko – ali pa ne – človek doživi pri srečanju v živo, kjer zazna vonj drugega, vidi njegovo hojo, sliši zven njegovega glasu, kako se smeje …