Nova opozorila o odpovedih na RTVS

Nekateri zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so danes prejeli opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve. Ta se nanaša na nepooblaščen vstop v studio. Del informativnega programa se je namreč 5. septembra v studiu pridružil voditeljici in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva RTVS.

V opozorilu, ki so ga javno objavili nekateri zaposleni, je zapisano, da so sodelavci nepooblaščeno vstopili v Studio 3 TV Slovenija v času, ko se je Slovenska kronika predvajala v živo in za voditeljem v kadru stali »22 sekund«. Na ta način so programski čas, namenjen oddaji Slovenska kronika, izrabili za osebno izražanje mnenja in s tem nedopustno posegli v programsko shemo, je vodstvo RTVS zapisalo v opozorilo.

Na Facebook strani Tukajsmo.info, ki obvešča o stavkovnih aktivnostih zaposlenih na RTVS, je objavljen zapis, da se je generalni direktor Andrej Grah Whatmough odločil za opozorila sodelavcem, ki so 5. septembra v studiu ob koncu Dnevnika in Slovenske kronike izrekli podporo šikaniranim kolegom. »Odgovor vodstva na pritiske in grožnje so torej nove grožnje. Smo pričakovali. Ne bojimo se! Tukaj smo!« so zapisali.

Jasno sporočilo novinark in novinarjev RTV Slovenija. FOTO: RTVS

Del sodelavcev Informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) se je namreč 5. septembra zvečer v studiu televizijskega Dnevnika pridružil voditeljici in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva TVS in RTVS.