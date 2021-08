Nova pravila za voznike električnih skirojev

Če se bodo uporabniki e-skirojev po 11.avgustu še naprej vozili po površinah, ki so namenjene pešcem, bodo plačali kazen v višini 40 evrov. FOTO: Uroš Hočevar /Delo

Zagrožena kazen za vožnjo z e-skirojem po pločniku znaša 40 evrov, za uporabo slušalk in pametnega telefona med vožnjo pa 120 evrov.

Za nadzor bodo skrbeli tudi redarji

Z novelo zakona o pravilih v cestnem prometu, ki so jo poslanci državnega zbora sprejeli 16. julija, se je pri nas končno uredilo tudi področje novih prevoznih sredstev, kamor med drugim spadajo električni skiroji. Ti so v zadnjih letih postali priljubljeni tako med mladimi kot tudi med starejšimi. Zaradi neurejenega zakonskega področja o tem, kje je sploh dovoljena vožnja za e-skiroje, so se uporabniki vozili tako po cestah kot tudi po površinah za pešce. Z novo zakonsko ureditvijo, ki začne veljati v sredo, 11. avgusta, pa so zdaj določena nova pravila.Električne skiroje mnogi uporabljajo za premagovanje krajših razdalj, vendar pa je to sodobno prevozno sredstvo hkrati postalo tudi eden od korakov k zeleni mobilnosti, predvsem v večjih mestih. Z novelo zakona so sicer določeni tudi pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, kamor poleg električnih skirojev sodijo še invalidski vozički ter rolke na električni pogon.Vozniki teh vozil bodo po novem lahko vozili le po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, pa bodo lahko njihovi uporabniki vozili ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Z e-skirojem se je torej zdaj prepovedano voziti po pločniku, ki je namenjen le pešcem. Zagrožena kazen za vožnjo po pločniku, kot je bilo do zdaj običajno in razširjeno, je razmeroma nizka, saj znaša le 40 evrov.Do posodobitve zakona o voznikih omenjena novela zakona hkrati določa, da lahko e-skiroje v prometu vozijo tudi otroci od dopolnjenega 12. leta do 14. leta, in sicer le tisti s kolesarsko izkaznico ter osebe, starejše od 14 let. Največja dovoljena hitrost je po novem le 25 kilometrov na uro, sprednja in zadnja luč na električnem skiroju sta obvezni. Kljub temu da za starejše od 18 let čelada ni obvezna, je zelo priporočljiva. Znano namreč je, da so poškodbe pri padcih z električnim skirojem lahko zelo hude.Treba pa je omeniti še eno novost, in sicer kazen za uporabo slušalk in pametnega telefona med vožnjo z električnim skirojem. Kazen je visoka in znaša 120 evrov, velja pa tudi za voznike koles in drugih prevoznih sredstev. Za nadzor nad vozniki električnih skirojev so poleg policistov po novem pristojni tudi občinski redarji.