Za svet po meri človeka in ne kapitala

Na predvečer delavskega praznika so po vsej državi tradicionalno zagoreli številni kresovi, velike množice so se udeležile tudi prvomajskih srečanj. Obiskovalci so po dveh sušnih letih zaradi covida-19 spet svobodno zadihali. Predstavniki sindikatov so opozarjali na krivice, ki se vsakodnevno dogajajo delovnim ljudem. Ni vse v dobičku in v dodani vrednosti, je na prvomajskem srečanju na Ravnah na Koroškem opozorila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič.

Prvomajskega srečanja na Debencu nad Mirno se je udeležilo dva tisoč ljudi. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Še daleč smo od tistega ideala, ko ne bo vse samo v dobičkih, ko ne bo vse v dodani vrednosti, ko ne bo vse v konkurenčnosti, ampak bo tema postal res človek, delavec in delavka,« je med drugim dejala Jerkičeva. Merilo mora biti dostojno življenje, dostojna mladost in starost. Ta svet je treba usmeriti v človeka, ne v kapital.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) FOTO: Blaž Samec/Delo

Številne prireditve s kresom so tradicionalno pripravili v manjših krajih in na okoliških gričih, eno večjih in najbolj obiskanih kresovanj pa je bilo tudi letos v organizaciji sindikatov na ljubljanskem Rožniku. V ospredju nagovorov so bile nedavne državnozborske volitve. Vodstva ZSSS, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam in Konfederacije sindikatov javnega sektorja so se zavzela za ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zdravstva, postopno skrajševanje delovnega časa na 32 ur in tudi za oblikovanje demografskega sklada, za samostojni Slovensko tiskovno agencijo in RTV Slovenija. Sindikati so pozvali k obuditvi socialnega dialoga, ki ga je po njihovih opozorilih aktualna vlada pod vodstvom Janeza Janše prekinila. Pričakujejo, da bodo z novo vlado lažje vzpostavili kakovosten socialni dialog.

Obveznosti nosijo domov

Na Gorenjskem je bilo praznično na Križni gori, na Primorskem so priredili tradicionalno prvomajsko srečanje v Socerbu, na območju Maribora so se poveselili na snežnem stadionu pod Pohorjem, na Dolenjskem pa na Javorovici pri Šentjerneju in z več kot dva tisoč udeleženci na Debencu nad Mirno, kjer je zbrane nagovorila generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije Saška Kiara Kumer.

Med obiskovalci prvomajskega srečanja na Debencu so poplesavale trebanjske mažoretke. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Govornica je opozorila, da so mladi v zadnjem obdobju še bolj izpostavljeni prekarnim oblikam dela. Številni tudi službene obveznosti nosijo domov in v prostem času zaradi službe odpisujejo na elektronsko pošto in se javljajo na telefon. »Veliko je že narejenega, veliko bitk pa nas še čaka. Kapital vedno najde pot, čim več dobička na račun najšibkejših,« je opozorila Kumerjeva. Zavzela se je za dostojno plačilo, varne in zdrave delovne razmere ter spoštovanje do zaposlenih.