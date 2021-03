Novartis daje prednost lokaciji v Avstriji

Novartis podpisal dogovor s proizvajalcem Curevac

Lek, ki je del Novartisa, bi na Prevaljah lahko vzpostavil proizvodnjo ali polnjenje cepiva proti novemu koronavirusu. Tako so prepričani v Levici, ki vladi predlaga, naj v Leku in tudi v Krki, preveri možnosti za to. A Novartis je že odločen: to bo počel v avstrijskem Kundlu, kamor s Prevalj seli tudi proizvodnjo antibiotika.V Levici spomnijo, da je Novartis sklenil sporazum o proizvodnji Pfizer-Biontechovega cepiva v tovarni Stein v Švici. »To pomeni, da so kooperacije mogoče, zato je treba resno preveriti, ali bi bilo možno cepivo izdelovati tudi v Sloveniji,« so zapisali v poslanski pobudi, ki jo na vlado naslovil poslanecŠe posebno primerna se jim zdi Lekova tovarna na Prevaljah, v kateri namerava Lek konec prvega četrtletja leta 2022 ustaviti antibiotično proizvodnjo in jo preseliti na avstrijsko Tirolsko, lokacijo pa iz proizvodnje preoblikovati v del novoustanovljenega globalnega operativnega centra v Sloveniji.V Novartisu so pojasnili, da od leta 2018 vsa svoja prizadevanja za raziskave in razvoj usmerjajo v nalezljive bolezni, kot so malarija in vrsta drugih zapostavljenih tropskih bolezni. »Zaradi tega nimamo kritične mase strokovnih znanj v virologiji, prav tako noben laboratorij ne razvija protivirusnih zdravil in diagnostike,« so sporočili. Potrdili so, da so s podjetjem Biontech sklenili dogovor za uporabo proizvodnih zmogljivosti Novartisove tovarne v Steinu v Švici za podporo proizvodnje Pfizer-Biontechovega cepiva.Prav tako so v četrtek podpisali dogovor z nemškim proizvajalcem cepiv Curevac, ki razvija novo cepivo proti covidu-19 za proizvodnjo nosilca mRNK in cepiva CVnCoV v svoji proizvodni enoti v Kundlu v Avstriji. Do konca tega leta naj bi v njej proizvedli do 50 milijonov odmerkov, prihodnje leto pa do 200 milijonov. Prvi odmerki bodo iz Kundla odposlani letos poleti.Iz Leka so sporočili, da v preoblikovanju prevaljske lokacije proučujejo različne poslovne možnosti za novo zgradbo, v katero so vložili 30 milijonov evrov. Za nakup novogradnje je bila zainteresirana Tovarna akumulatorskih baterij TAB iz Mežice, če bi se odločili za 50-milijonsko naložbo v proizvodnjo litij-ionskih baterij. Pogajanja o nakupu tehnologije za proizvodnjo teh baterij s partnerjem iz Azije je upočasnila epidemija, informacij o tem, ali jih je tudi povsem ustavila, iz podjetja ni.V Levici kot možnega proizvajalca cepiva proti koronavirusu omenjajo tudi novomeško Krko. Ker ima podjetje gospodarske povezave z Rusijo, bi se po njihovem mnenju lahko vključilo v distribucijo ali proizvodnjo v Rusiji. »V Levici verjamemo, da imata naši farmacevtski tovarni znanje in tehnologijo vsaj za sterilno polnjenje cepiva, podobno kot bo to polnjenje za Pfizer izvajal Novartis v svoji tovarni v Švici,« so prepričani predlagatelji pobude.