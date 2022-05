Nove učilnice za dijake v mestu ob Mislinji

Šolski center Slovenj Gradec, ki ga v letošnjem šolskem letu obiskuje 1050 dijakov, je bogatejši za kar dve novi šolski stavbi. Naložba, največja v zadnjih letih na področju šolstva v državi tako po obsegu kot tudi po vrednosti, je stala 15,5 milijona evrov. Država, ki je za novogradnji prispevala večino denarja, je novi šolski stavbi gradila v dveh fazah od leta 2018, ko so za naložbo položili temeljni kamen, sicer pa so jo načrtovali od leta 2007.

V prvi fazi so zgradili stavbo, površine dobrih 2.500 kvadratnih metrov, v kateri sta telovadnica in lesarska delavnica. Milan Strmčnik, vodja lesarske delavnice: »V primerjavi s prejšnjo, na drugem koncu mesta, ki smo jo najemali, imamo na novi lokaciji veliko boljše pogoje za praktično delo. Delavnica je opremljena z najsodobnejšimi stroji, ki omogočajo, da bodo dijaki prišli k bodočim delodajalcem ustrezno usposobljeni. Dijakom je zelo všeč. Ocenjujemo, da se bo zaradi pridobitve povečalo zanimanje za vpis v lesarske programe«.

Dijaki gostinstva so dobili dve novi kuhinji in učilnico strežbe. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

V drugi fazi je Šolski center pridobil še eno, večje šolsko poslopje, površine nekaj več kot pet tisoč kvadratnih metrov. V stavbi so specializirane učilnice za gastronomijo (med njimi dve novi kuhinji in učilnica za strežbo), lesarstvo, turizem, zdravstveno nego, kemijo, biologijo in fiziko, vključno z laboratorijem, pa tudi učilnice za glasbo, umetnost, zgodovino, geografijo, fiziko in računalništvo. Kot je povedala direktorica slovenjgraškega Šolskega centra Gabrijela Kotnik sta v stavbi tudi razdelilna kuhinja z jedilnico za dijake. »Poleg ustreznih kadrov je pomembna tudi sodobna oprema in moderne učilnice,« je izpostavila Gabrijela Kotnik.

Gradnjo so zaznamovale tudi krize

Prehod med obema šolskima stavbama je urejen tudi po t. i. 'topli povezavi' visoko nad potokom Homšnica, ob katerem so načrtovalci posebej lepo uredili prostor, saj je projekt precej pozornosti namenil zelenim površinam, omogočil pa je tudi vzpostavitev nove, bolje enostavne pohodne povezave med mestom in Štibuhom, na katerem se nahaja stara stavba šolskega centra.

Gabrijela Kotnik je povedala, da so z novogradnjo začeli v času gospodarske krize, nadaljevali v obdobju gospodarskega razcveta in zaključili v času korona krize. Zadovoljstvo ob zaključenem projektu je izrazil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek. Ocenil je, da gre za enega najlepših objektov za te namene v Sloveniji. Dejal je, da je bilo v preteklosti posluha za takšne naložbe premalo. »Projektov ni bilo. Človek težko razume, zakaj se ni vlagalo,« je izjavil Dolinšek.

Najmodernejši stroj v sodobno opremljeni lesarski delavnici je 5-osni CNC obdelovalni stroj. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Naložba je vredna 15,5 milijona evrov, od tega je dobra dva milijona nepovratnih sredstev Eko sklada, mestna občina Slovenj Gradec pa je zanj prispevala komunalno urejeno zemljišče. Župan Tilen Klugler ocenjuje, da bodo novi prostori prispevali k večjemu vpisu v programe slovenjgraškega Šolskega centra, predvsem za šolanje v deficitarnih poklicih. »Naložba je ena največjih v zgodovini mestne občine,« je rekel Klugler.

Temeljni kamen za prizidek k Tretji osnovni šoli

Za arhitekturno podobo objekta so poskrbeli v podjetju Plan B, gradbena in obrtniška dela pa je izvedel Strabag. Uroš Razpet iz Plan B je povedal, da se ob zaključku del vedno pojavijo skrbi, ali so ljudem nudili vse tisto, kar so ob načrtovanju želeli. V tem primeru dijakom in profesorjem. Še posebej so bili pozorni na prostor za druženje, spoznavanje in medsebojno sodelovanje. »Želimo si, da bi objekta dobro služila dijakom in profesorjem,« je rekel Razpet.

Pred otvoritvijo novih šolskih prostorov za srednješolce v Slovenj Gradcu sta Tilen Klugler in Marjan Dolinšek položila temeljni kamen za prizidek in obnovo Tretje osnovne šole Slovenj Gradec, ki izobražuje otroke in mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Z naložbo, vredno 2,7 milijona evrov, bo šola dobila 1050 kvadratnih metrov novih površin. Milijon evrov bo za gradnjo zagotovilo pristojno ministrstvo, 300 tisoč Eko Sklad, ostalo pa občini Slovenj Gradec in Mislinja.