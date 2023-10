Novela prinaša pet dni dopusta za oskrbo ostarelih staršev

V nadaljevanju preberite:

Poslanci koalicijske večine so pričakovano sprejeli noveli zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih. Vsaj za prvo je mogoče, da bodo predstavniki delodajalcev v državnem svetu predlagali veto. Glede na izid včerajšnjega glasovanja to ne bo ogrozilo uveljavitve zakona, ampak jo le preložilo. Poslanci SDS so izredno sejo državnega zbora obstruirali, ker so prepričani, da so vladne stranke zlorabile nujni parlamentarni postopek.