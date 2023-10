Zahtevno iskanje kompromisa pri mali delavski ustavi

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za delo so se tudi danes nadaljevali pogovori med ministrom Luko Mescem in socialnimi partnerji o vsebini ali bolje rečeno usodi novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR), na katero so imeli v izhodišču sindikati in delodajalci zelo različne poglede. So pa v iskanju kompromisa sestankovali do poznih ur.