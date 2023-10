Predsednik vlade si odpira novo fronto

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na to, da so reprezentativne sindikalne centrale vlado pozvale k sprejetju predloga novele zakona o delovnih razmerjih, o katerem so se na ekonomsko-socialnem svetu (ESS) pogajali več kot pol leta, vse kaže, da bi ta na koncu lahko sprejela okrnjeno različico, s katero bo država implementirala le evropski direktivi. Vzrok? Nasprotovanje delodajalcev, ki sta jim ta teden predsednik vlade Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič na srečanju obljubila, da se bodo o spremembah usklajevali znova.