Novi pritiski na agencijo

Zadeva je zelo jasna: stroški za opravljanje javne službe morajo biti poplačani iz proračuna, tudi če ni sklenjena pogodba, pravi Janja Sluga. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenska tiskovna agencija (STA) je spet ostala brez mesečnega poplačila v vrednosti 169.000 evrov za opravljeno javno službo, kar so v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) izpostavili kot še en manever direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki želi s finančnimi pritiski destabilizirati STA. »Te trditve so na enaki ravni, kot da bi očitali, da Ukom zbira sredstva za misijo na Mars,« jim odgovarja Urbanija.Kljub določilu v sedmem paketu za blažitev posledic epidemije (PKP7), da ima STA letos zagotovljeno financiranje na podlagi sprejetega poslovnega načrta STA ne glede na sklenjeno pogodbo z ustanoviteljem, direktor Ukoma vztraja, da pravne podlage brez sklenjene pogodbe za izplačilo nima. »V PKP7 nikjer ne piše, da naj Ukom nakaže sredstva in pri tem zamiži na obe očesi,« odgovarja. Na trditev, da tudi ministrstvo za finance napotuje v tem primeru na Ukom, Urbanija pravi, da drži, da so tudi direktorjanapotili, naj se obrne na Ukom. »A on se ni obrnil na Ukom, on je poslal samo račun,« še pravi in dodaja, da naj v primeru, da je mišljeno, da se sredstva nameni, ne da bi preverjali, ali je bila javna služba dejansko opravljena, naj jih nakaže vlada ali finančno ministrstvo.Finančno ministrstvo je sicer do zdaj že večkrat pojasnilo, da je skladno z zakonom o javnih financah predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika odgovoren za izvrševanje proračuna v delu, ki se nanaša na finančni načrt iz njegove pristojnosti. V primeru STA je to Ukom, kar je jasno razvidno tudi iz predvidenih razporejenih sredstev v proračunu za letos. Za poplačilo opravljanja javne službe je bilo predvidenih nekoliko več kot dva milijona, za tržno dejavnost, kjer se prav tako še zapleta s sklepanjem pogodbe, pa 172.000 evrov.Pogodba, na podlagi katere se je financiranje javne službe izvajalo v preteklih letih, je po besedah Uroša Urbanije sicer v primeru, če jih bodo priznali kot »predstavnika ustanovitelja«, ves čas pripravljena, a da bo pred podpisom seveda zahteval tudi dokumentacijo, ki je lani ni dobil. Na STA so namreč ocenili, da je z nekaterimi zahtevami posegel v uredniško avtonomijo, do nekaterih pa po zakonu o gospodarskih družbah lahko dostopa le vlada kot edina družbenica. Zakaj vlada tega ni ni storila, ni jasno.»Vlada bi na čelo Ukoma morala postaviti osebo, ki je dovolj zrela, da bi našla pot do rešitve tega konflikta na način spoštovanja pravne države, spoštovanja zakonodaje, predvsem pa z veliko razumevanja o pomembnosti neodvisnega medija. Če pa so za tem neke druge stvari, če je za tem namera o ustanovitvi nekega pravovernega informacijskega vira, potem bi bilo prav, da bi to tudi jasno in glasno povedali,« se je na dogajanje odzvala, vodja poslanske skupine SMC, v kateri so predlagali in nato skupaj z opozicijo tudi dosegli, da se lansko zaustavitev financiranja reši z omenjenim določilom v PKP7.Poleg domačih in mednarodnih političnih in cehovskih organizacij so se na ponovno zaustavitev financiranja STA z zaskrbljenostjo odzvali tudi predstavniki zaposlenih na STA ter zavrnili blatenje njihovega dela brez razloga in z enim samim ciljem – da bi poročali izključno po želji sedanje oblasti. »Naj spomnimo, da sedanja vlada ni naš lastnik, ampak je naš ustanovitelj Republika Slovenija, zato ne moremo privoliti v kakršnekoli diktat glede tega, kako in o čem poročati,« so še zapisali in ocenili, da Ukom z zavračanjem plačil nadaljuje poskus razgradnje in uničenja STA, zaposlene pa postavlja v položaj, ko se spet sprašujejo o svojem socialnem položaju.