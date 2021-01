Ukom poravnal vse zapadle obveznosti do STA

Direktor Ukoma Uroš Urbanija. FOTO: Leon Vidic

Pogodba za letos še ni bila sklenjena

Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) je poravnal zapadle obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) iz naslova financiranja javne službe po zakonu za celotno lansko leto, torej tudi za december. Plačilo storitev STA, ki jih je koristil po tržni pogodbi v decembru, pa bo poravnal v ponedeljek, so danes napovedali v uradu.Kot je urad zapisal v sporočilu za javnost, je zapadle obveznosti poravnal v skladu s pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2020, pogodbo o storitvah STA v letu 2020 (t. i. tržno pogodbo) in obveznostmi, ki izhajajo iz sedmega protikoronskega zakona.Ob tem pa v Ukomu navajajo, da so to storili »kljub neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti« STA. Kot so zapisali, namreč STA Ukomu »ni posredovala zahtevanih dokumentov, za katere je Ukom zaprosil STA že oktobra in novembra lani in prek katerih bi lahko preveril upravičenost izplačil«.Vodstvo STA je v odzivu na navedbo zapisalo, da gre za zavajanje. Zagotovilo je, da je STA izpolnila vse obveznosti po pogodbah z Ukomom, in navedlo, da je želena dokumentacija vladi kot edini družbenici vedno na voljo.Ukom je konec novembra zaustavil financiranje STA, ki je bilo znova vzpostavljeno na podlagi PKP7, a z zamudo. Ministrstvo za finance je namreč Evropsko komisijo zaprosilo za mnenje, ali gre v tem primeru za nedovoljeno državno pomoč. Po jasnem stališču Bruslja, da presoja v tem primeru ni potrebna in opozorilu o pomenu javnih medijev, je vlada začasno odobrila izplačilo STA.Vodstvo STA je v današnjem odzivu tako poudarilo, da je kljub temu, da STA javno službo opravlja nepretrgoma in izpolnjuje pogodbene obveznosti, plačilo za njeno opravljanje v sklepnem delu minulega leta dobila šele po tistem, ko je DZ naložil vladi plačilo z interventnim zakonom in po navedenih stališčih Bruslja glede tega. Omenjeni sedmi protikoronski zakon pa je podlaga za plačilo javne službe tudi v letošnjem letu, čeprav med Ukomom in STA ni bila sklenjena pogodba. Zakon namreč tudi v tem primeru vladi nalaga plačilo javne službe po sprejetem poslovnem načrtu.Ukom je v današnjem sporočilu navedel tudi, da je v januarju STA zaprosil tudi za cenik njihovih storitev, da bi lahko pripravili in z STA sklenili novo tržno pogodbo, ki je bila v zadnjih letih podlaga za tržne storitve, ki jih STA zagotavlja vladnim institucijam.»Kljub dvema dopisoma, in sicer z dne 4. januarja in z dne 6. januarja, v katerih je Ukom zaprosil STA za cenik storitev, ki jih ponujajo na trgu in na podlagi katerega bi se Ukom lahko odločil, kaj, koliko in katere storitve izven javne službe bi imel še dodatno naročene pri STA, le-tega Ukom ni prejel, zaradi česar vse do danes ni bila sklenjena pogodba z naslova tržne dejavnosti,« so navedli v sporočilu.Vodstvo STA pa odgovarja, da je STA storila vse, da bi prišlo do podpisa pogodbe in da uporabniki na vladni strani ne bi ostali brez zanje nedvomno koristnih vsebin.»Po pojasnilih, ki smo jih poslali Ukomu v zvezi z lansko pogodbo o zagotavljanju tržnih storitev STA za vladno administracijo, smo jih večkrat prosili za pogovor o obliki sodelovanja v tem letu: 7. januarja, 12. januarja, 15. januarja in 25. januarja. Ukom ni odgovoril niti enkrat, pač pa se je oglasil s sporočilom za javnost. Prelaganje odgovornosti za to, da do dogovora še ni prišlo, na STA, zato nima nikakršne podlage v dejstvih,« je navedlo vodstvo STA.Dodalo je, da so bili za STA uporabniki na vladni strani vedno pomembni naročniki, »zaradi česar smo se včeraj s pobudo za pogovor obrnili še na generalni sekretariat vlade, tako da bi se izognili situaciji, ko uporabniki v vladni administraciji ne bi imeli polnega dostopa do vsebin STA.