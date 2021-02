Novih sprostitev ukrepov verjetno ne bo

INFOGRAFIKA: Delo

Slovenska vlada se je zbrala na redni seji v Kongresnem centru na Brdu. Na njej razpravlja o ukrepih za zamejitev širjenja covida-19.Novih sprostitev verjetno ne bo, saj pogoja sedemdnevnega povprečja števila novih okužb in števila hospitaliziranih covidnih bolnikov za prehod v rumeno fazo nista izpolnjena. Glede na zadnje podatke se epidemija nekoliko umirja, popušča predvsem pritisk na bolnišnice.Po ocenah Instituta Jožef Stefan (IJS) bi ob trenutnih pogojih lahko v rumeno fazo prešli v začetku marca. Tedensko povprečje manj kot 600 okužb na dan bi lahko po napovedih IJS dosegli 1. marca, manj kot 500 hospitaliziranih v bolnišnicah pa tri dni zatem. Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, je po ocenah instituta 0,83.Po podatkih sledilnika za covid-19 so v torek do polnoči na območju države opravili 5115 PCR-testov in 19.962 hitrih antigenskih testov ter potrdili 1097 novih okužb. Kot je znano, od prejšnje sobote vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo z metodo PCR. Sedemdnevno povprečje okuženih je v torek znašalo 838, kar je manj od 879 dan pred tem.Glede na zadnje podatke popušča predvsem pritisk na bolnišnice. Po vladnih podatkih je bilo včeraj hospitaliziranih 648 obolelih s covidom-19, 126 na intenzivni negi. Znova je umrlo veliko, 12 obolelih.