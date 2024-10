Novo sodelovanje SDS in Gibanja Svobode

Ta teden so poslanci Gibanja Svoboda in SDS kljub nasprotovanju Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) podprli dopolnitev zakona o poslancih, po kateri bosta manjšinska poslanca lahko opravljala funkciji predsednika in podpredsednika v samoupravnih narodnih skupnostih. Preostali poslanci, ki so izvoljeni na listah političnih strank ali volivcev, a so pripadniki manjšine, pa bodo lahko le člani. Predlog je uradno vložila poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga in s tem najverjetneje odprla pandorino skrinjico.

»Do novele smo se v Komisiji za preprečevanje korupcije že opredelili in ne podpiramo dodatnega ustvarjanja izjem. Hkrati obžalujemo zamujeno priložnost za enotno ureditev nezdružljivosti funkcij v sistemskem zakonu, to je zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, saj bo zdaj – čeprav kdaj pozneje nastanejo spremembe v sistemskem zakonu pri določbah o nezdružljivosti funkcij – področje spet razpršeno v več zakonih, čemur že dolgo nasprotujemo,« v KPK komentirajo sprejetje poslanskega zakona, pri tem pa so ocenili tudi, da spremembe ne bodo vplivale na njihovo ravnanje v že začetih postopkih, saj so v rokah sodišč.

Znano je, da je upravno sodišče dalo KPK prav glede ugotovitve, da poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth v prejšnjem mandatu ne bi smel predsedovati tudi Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti. Zdaj zahteva revizijo sodbe, o članstvu Horvátha v Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Lendava pa upravno sodišče še odloča.

Postopek proti Feliceju Žiži, poslancu italijanske narodne skupnosti, je KPK že pred meseci končala, saj je sam odstopil s funkcije podpredsednika izolske samoupravne narodne skupnosti.

Priložnostna koalicija

A kot rečeno, z obrazložitvijo, da gre le za dopolnitev pozitivne diskriminacije, so vrata za sedenje na več stolčkih zdaj odprta – temu je sicer nasprotovala tudi madžarska samoupravna narodna skupnost.

Ta ista priložnostna koalicija SDS in Gibanja Svoboda, ki upa na podporo manjšinskih poslancev, ko bo to potrebovala – na primer pri ustavnih spremembah –, pa je prav na dan omenjenih sprememb v potrjevanje vložila še en skupni predlog, in sicer zakona o lokalni samoupravi. Navajajo, da se je ob spremembah zakona o poslancih postavilo tudi vprašanje (ne)združljivosti funkcij pripadnikov italijanske ali madžarske narodne skupnosti, ki so občinski funkcionarji. Tako zdaj poslanci SDS, Horváth, Žiža in Sluga predlagajo, naj se po enaki analogiji kot poslancem tudi občinskim funkcionarjem omogoči sodelovanje v samoupravnih narodnih skupnostih – tisti, ki so občinski funkcionarji narodne skupnosti, so lahko tudi predsedniki in podpredsedniki v samoupravnih narodnih skupnostih, če pa so bili na funkcijo izvoljeni na listah političnih strank ali volivcev, pa so lahko le člani v samoupravnih narodnih skupnostih.

Neuradno naj bi se KPK tudi do tega predloga opredelila podobno kritično, kot se je do prejšnjega. Kaj pa ministrstvo za pravosodje, ki je zadolženo za sistemski zakon, v katerem si KPK želi enotnih meril za vse funkcionarje? »Čeprav je poenoten sistemski pristop smiseln, je v nekaterih primerih vendarle treba upoštevati posebnosti posameznih vrst funkcionarjev, kar upravičuje področno ureditev,« odgovarjajo v splošnem in napovedujejo, da je v zvezi z ureditvijo v zakonu o poslancih v prihodnjem mesecu predviden sestanek s predstavniki ministrstva za javno upravo in državnega zbora.