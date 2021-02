Konec tedna poostren nadzor na smučiščih

Na podlagi mnenja zdravstvene svetovalne skupine je vlada na včerajšnji seji odločila, da trenutne razmere ne dopuščajo dodatnih sproščanj veljavnih ukrepov. Tako ostajamo v oranžni fazi, je povedala vladna govorka. Pojasnila je, da je vladi svetovalna skupina svetovala, da se noben ukrep ne sprosti, hkrati pa je bilo njihovo stališče tako, da so razmere glede na številke v obalno-kraški regiji bistveno slabše.Zato je vlada sklenila, da regija ni več oranžna, temveč se zaradi trenutne situacije in negativnega trenda ponovno obarva rdeče. Vlada bo tam zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa tudi pri začasni omejitvi gibanja.Skupno so testirali 4565 oseb, od tega so odkrili 852 oseb s potrjeno okužbo (to je 18,7 odstotka). V bolnišnicah je 546 oseb, na intenzivni negi se zdravijo 103 oseb. Iz bolnišnic so izpustili 50 oseb, sedem oseb je umrlo.Državni sekretar na gospodarskem ministrstvuje povedal, da je vlada presojala o ukrepih in določila nekatere spremembe. Podaljšuje se veljavnost odlokov glede ponujanja blaga in storitev do 5. marca, zaradi poslabšanih razmer pa se v obalno-kraški regiji oži nabor dovoljenih storitev. Tam se zapirajo vse trgovine, ki imajo dovoljenje za obratovanje v oranžni fazi, so pa lahko ne glede na storitev odprte vse trgovine, manjše od 400 kvadratnih metrov, pod pogojem, da imajo zaposleni opravljeno testiranje.Zaradi medresorske usklajenosti so v odloku spremenili tudi starost testa za tiste, ki so se že testirali. Ti po novem ne smejo biti starejši od 48 ur, kar je drugače od prejšnjih odlokov, ki so določali starost testa na največ 24 ur. »V interesu vseh nas je, da čimprej in v vseh regijah napredujemo v rumeno fazo, v okviru katere bomo lahko sproščali dodatne dejavnosti. Zato pozivam vse državljane k spoštovanju vseh higienskih preventivnih ukrepov, da maksimalno zmanjšamo možnosti za prenos okužb.«Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo​ je pojasnil, da žičnice na smučiščih ostajajo odprte v krajih v oranžnih regijah. Pri avtošolah se veljavnost negativnega testa podaljšuje iz 72 ur na sedem dni.iz zdravstvenega inšpektorata je pojasnila, da so največ nadzorov opravili v frizerskih in kozmetičnih salonih. Ugotovili so neskladnosti v treh primerih.Inšpektorji so ugotavljali tudi spoštovanje pravil na smučiščih in ugotovili so nekaj kršitev tako pri posameznikih kot pri ponudnikih hrane in pijače. Nadzor gostinstva na smučiščih pa je pokazal tri neskladnosti in sicer so bile na smučiščih Golte in Mariborsko-Ruško Pohorje izrečene štiri sankcije po Zakonu o prekrških, na smučišču Krvavec pa dve opozorili.Ta konec tedna bodo inšpektorji zdravstvenega inšpektorata in inšektorata za infrastrukturo ter policisti opravljali nadzore na vseh odprtih smučiščih, kjer je trenutno veliko ljudi zaradi počitnic in lepega vremena.Opozorila je, da ugotavljajo kršenje pravil nošenja mask. Dodala je še, da opažajo tudi povečano število groženj inšpektorjem tako na spletu kot fizično pri opravljanju njihovega dela. Grožnje bodo prijavili policiji. Pojasnila je še, da so v preteklih dneh opravili 112 nadzorov nad cepilnimi mesti, nekaterim so izdali ureditvene odločbe, da neskladnosti odpravijo takoj.Namestnik generalnega direktorja policijeje prav tako pozval, naj se vsi držimo pravil nošenja mask in upoštevanja fizične razdalje med osebami.Svetoval je še, da naj za ta konec tedna ne načrtujemo odhoda na obalo, ker bo veljala omejitev gibanja.