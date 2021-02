O rezultatu se bo špekuliralo do konca

Čeprav po preliminarnih preštevanjih kaže, da konstruktivna nezaupnica vladi, ki jo je vložila deseterica poslancev Koalicije ustavnega loka, nima zadostne podpore, pa upe vlagateljev teoretično ohranjajo pri življenju poslanci SMC, ki bodo prevzeli glasovnice in glasovali.Poslanska skupina SMC šteje osem poslancev, trije med njimi so do zdaj eksplicitno potrdili, da bodo prevzeli glasovnico, kar je po najbolj optimističnih scenarijih dovolj, da obstaja teoretična možnost, ki se je zaveda tudi predsednik vlade, da vlada pade.»V poslanski skupini smo o tem opravili razpravo že ob koncu lanskega leta, ko se je vložitev konstruktivne nezaupnice prvič napovedovala in nismo sprejeli dogovora ali sklepa, da glasovnic ne bi prevzeli,« nam je pojasnila vodja poslanske skupine SMC. Zase pravi, da bo glasovnico prevzela in tudi glasovala, saj meni, da je to ena temeljnih pravic pa tudi dolžnosti vsakega poslanca.Tudi poslanecpravi, da bo prevzel glasovnico in glasoval. Rajić je pojasnil, da so se v poslanski skupini dogovorili, da se bo vsak poslanec o dvigu glasovnice odločil po svoje, saj v poslanski skupini ni enotnega pogleda pri tem vprašanju. »Jaz sem med tistimi, ki menimo, da je dvig glasovnice odgovorno dejanje in nujno za izraz volje poslanca,« pravi Rajić.Rajić sicer ocenjuje, da bo večina od osmih poslancev SMC dvignila glasovnico in glasovala. K temu dodaja, da predsednik stranke, ki konstruktivno nezaupnico označuje za farso, ni pritiskal na poslance stranke, naj ne prevzamejo glasovnic.Tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič je že pred prvo vložitvijo konstruktivne nezaupnice napovedal, da bo prevzel glasovnico, saj sta dvig glasovnice in glasovanje ena od pravic poslancev, kot predsednik parlamenta pa s svojim zgledom niti ne more ravnati drugače. Tudije zatrdil, da s prevzemom glasovnice in glasovanjem nima težav.Da v poslanski skupini o (ne)prevzemu glasovnic niso sprejeli nobene odločitve, potrdi tudi. Za razliko od Sluge, Rajića, Periča in Zorčiča se nagiba k temu, da glasovnice ne bo prevzela. »S tem bi se odpovedala le tajnemu glasovanju in bi de facto izrazila svoje mnenje javno. Neprevzem glasovnice bi torej pomenil, da vlagatelji mojega glasu ne bi imeli,« pojasnjuje Gregorčičeva, ki tudi meni, da bi v izogib vsem zakulisnim špekulacijam tako pomembna glasovanja morala biti javna.Med poslanci Desusa je neprevzem glasovnice napovedal. Za kolege v poslanski skupini pa pravi, »da so pri oblikovanju stališč do podpore ali nepodpore vladi dosledno volatilni, zato je nemogoče napovedati, kako bodo ravnali«. Glasovnic ne bodo prevzeli tudi poslanci SNS.