Robert Carotta: Tretji val tudi v bolnišnicah

Bolnišnica Jesenice. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Sloveniji so včeraj odkrili 981 novih okužb, pozitivnih je bilo 19,5 odstotka opravljenih testov PCR. V bolnišnicah se zdravi 507 oseb s covidom-19, 96 jih potrebuje zdravljenje na enotah intenzivne terapije.Na novinarski konferenci sta stanje epidemije komentirala, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, in koordinator za covid bolniške postelje pri ministrstvu za zdravjeNovinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:Število hospitaliziranih oseb s covidom-19 narašča od 13. marca, ko je bilo hospitaliziranih 436 oseb, je povedal Robert Carotta. Predstavil je izhodno strategijo obravnave pacientov s covidom-19. Strategija vključuje pet faz.Prva faza predvideva, da je hospitaliziranih pod 900 bolnikov s covidom-19. Takrat vse bolnišnice znižajo svoj posteljni font, namenjen bolnikom s covidom-19, na 15 odstotkov svojih posteljnih kapacitet, oba klinična centra na 10 odstotkov, Golnik pa na 20 odstotkov. Topolščica in Sežana že postaneta necovid bolnišnici. V drugi fazi, ko je hospitaliziranih manj kot 700 oseb, vse bolnišnice znižajo posteljne kapacitete za covdine bolnike na 10 odstotkov, Golnik pa na 15.Tretja faza se začne, ko je hospitaliziranih manj kot 500 bolnikov in necovidne bolnišnice postanejo bolnišnice v Brežicah, Izoli, Trbovljah in na Ptuju. V četrti fazi, ko je v bolnišnicah manj kot 300 covidnih bolnikov, covidnih pacientov ne sprejemajo več v bolnišnici v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in na Jesenicah. Ko je hospitaliziranih manj kot sto oseb s covidom-19, ostanejo covid bolnišnice še oba univerzitetna klinična centra in Golnik.Ob prehodu v nižjo fazo, ko določene bolnišnice postajajo necovid bolnišnice, bolnišnica zaključi zdravljenje že nameščenih pacientov, vse nove bolnike s coviom-19 pa premesti drugam.Čeprav smo v Sloveniji že dosegli tretjo fazo, v kateri brežiška in izolska bolnišnica nista več sprejemali covid bolnikov, so v petek ponovno aktivirali četrto fazo. Bolnišnici bosta predvidoma ponovno sprejemali covidne bolnike.