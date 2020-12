Minister za zdravje: Nismo še zunaj nevarnosti

Epidemija se v Sloveniji še ne umirja, v bolnišnicah se zdravi več kot 1280 oseb s covidom-19 , danes pa se je začelo obdobje razrahljanih ukrepov, ki bo predvidoma trajalo do 23. decembra. Odprtje nekaterih storitvenih dejavnosti in trgovin z nenujnimi artikli v štirih regijah z boljšo epidemiološko sliko je naletelo na odobravanje gospodarskega sektorja, minister za zdravje Tomaž Gantar pa je bil do ukrepov zadržan in se je zavzel za njihovo ponovno zaostritev v božično-novoletnem času Minister Gantar stanje epidemije koronavirusa komentira na današnji novinarski konferenci. Poleg vladnega govorcastanje na trgu dela v času širjenja novega koronavirusa predstavlja generalni direktor Zavoda RS za zaposlovanjePrenos novinarske konference si lahko ogledate tukaj:Da še zdaleč nismo zunaj nevarnosti epidemije, je na novinarski konferenci povedal minister Gantar. Do trimestnega števila zasedenih bolniških postelj nam še veliko manjka, zaradi česar je obremenjeno osebje, prav tako pa je odloženo zdravljenje bolnikov, ki niso okuženi z novim koronavirusom. Ob razrahljanju ukrepov je minister komentiral, da učenci še en teden ostajajo doma, da jih za tako kratek čas do šolskih počitnic ne bi izpostavljali nevarnostim okužbe.Ukrepe za zamejevanje širjenja novega koronavirusa spremljajo dvomi o njihovi učinkovitosti, ustreznosti, je komentiral minister Gantar in poudaril pomen nošnje kvalitetne zaščitne maske na pravilen način. Virus namreč širimo, še preden zbolimo, je spomnil, zato da je nošnja maske v zaprtih prostorih, kot je med drugim delovno mesto, eden od najučinkovitejših načinov preprečevanja širjenja virusa. Med okuženimi je še vedno največ delovno aktivnih ljudi. V nasprotju z zaprtimi prostori nošnja maske na prostem ob ustrezni varnostni razdalji bistveno ne prispeva k preprečevanju širjenja epidemije, zaradi česar se je vlada odločila odpraviti obvezno nošenje maske na prostem.Prazniki zahtevajo veliko previdnost, boji se jih cela Evropa, lahko namreč pomenijo začetek tretjega vala, je komentiral minister za zdravje. Ukrepi za čas praznikov bodo sprejeti, pogovori bodo potekali jutri in v četrtek. Tretji val epidemije, je komentiral, se napoveduje in utegne biti še zahtevnejši od drugega.Minister Gantar je napovedal, da bo prihodnji teden (med 21. in 24. decembrom) na območju Ljubljane predvidoma potekalo prostovoljno testiranje s hitrimi testi. Računajo namreč, da bo do ponedeljka na razpolago 30.000 hitrih testov.