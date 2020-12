Umrlo 44 oseb s covidom-19, 1524 novookuženih

Začasna sprostitev ukrepov

Ob 5634 testiranjih so v ponedeljek v Sloveniji potrdili 1524 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih tako znaša 27 odstotkov. Umrlo je 44 bolnikov s covidom-19. V sredo je bilo hospitaliziranih 1284 bolnikov, od tega so bili 204 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v ponedeljek odpustili 127 ljudi.Delež pozitivnih testov na ponedeljkovih testiranjih je bil tako 27,05-odstoten, kar je za 1,38 odstotne točke več kot v nedeljo. V nedeljo so sicer opravili skoraj 4000 testov manj kot v ponedeljek, ob tem pa so potrdili 431 okužb. Prav tako je tudi v nedeljo umrlo 44 oseb s covidom-19.Kljub temu da delež pozitivnih testov še naprej ostaja visok oziroma se nam še vedno bistveno ne znižuje, je na novinarski konferenci statistične podatke pojasnil vladni govorec Jelko Kacin . »Število novoodkritih okužb zadnje tri dni v primerjavi s številkami prejšnjega tedna le upada.« Povedal je, da je bilo tako v primerjavi s ponedeljkom, 7. decembra, potrjenih primerov 103 manj. V nedeljo je bilo v primerjavi s prejšnjo nedeljo 49 novih okužb manj, v soboto pa celo 200. »Skupaj v zadnjih treh dneh imamo dokazano 352 okužb manj kot pred enim tednom.«Še vedno je največ okužb v posavski regiji, sledita jugovzhodna in pomurska, najboljša epidemiološka slika je v goriški, v osrednjeslovenski in obalno-kraški regiji.Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb po vladnih podatkih znaša 1496, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je 984. V Sloveniji so doslej skupaj potrdili več kot 98.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 2151 oseb s covidom-19.Od danes do 23. decembra je vlada nekatere protikoronske ukrepe začasno sprostila. V omejenem obsegu je tako sproščen javni potniški promet, odprli so se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko je z naloženo in stalno aktivirano aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom znova mogoče prehajati meje občine.Minister za zdravjeje napoved sproščanja pospremil s številnimi pomisleki . Skrbijo ga predvsem omejene zmogljivosti zdravstva, zato se zavzema za dodatne omejitve med prazniki. O ukrepih in s katerimi navodili bodo nagovorili državljane, bo vlada sicer razpravljala in odločala na seji v četrtek.