Ob 801 PCR testih so včeraj potrdili 56 novih okužb

V nedeljo so ob 801 PCR testih potrdili 56 novih okužb, delež pozitivnih je sedemodstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Poleg tega je bilo včeraj opravljenih še 7.645 hitrih antigenskih testov. Povprečje dnevnih okužb v zadnjih sedmih dneh je 189,6, 14-dnevna incidenca pa znaša 103,1. V Sloveniji je trenutno aktivnih 2.175 primerov okužb.V bolnišnični oskrbi je 45 oseb, od tega jih je deset na intenzivni negi. Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19, skupaj je od začetka epidemije marca lani umrlo 4.433 oseb. S prvim odmerkom je cepljenih 954.207 prebivalcev oziroma 45 odstotkov, polno cepljenih pa je 851.160 prebivalcev oziroma 40,4 odstotkov. Med občinami je po precepljenosti s prvim odmerkom najvišje Osilnica, kjer je cepljenih 65,1 odstotek vseh prebivalcev, sledi Idrija z 55,1 in Kostel s 53,6. Glede na polno precepljenost pa je najvišje Osilnica, kjer je polno precepljenih 57,2 odstotka prebivalcev, v Kostlu 50,2 in v Idriji 49,7, kažejo podatki NIJZ.Danes sicer v veljavo vstopa več prenovljenih odlokov za zajezitev širjenja covida-19 . Novosti med drugim prinašajo ponovno uvedbo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Odloki, ki bodo veljali teden dni, določajo tudi način izpolnjevanja pogojev PTC pri različnih dejavnostih.