Na kulturnih prireditvah spet obvezne maske

99 odstotkov vzorcev prejšnji teden je bila različica delta.



Strožji kot evropska komisija

Za taksiste, žičničarje in voznike že od danes hitro testiranje na 48 ur.

Za posameznike z bivališčem v Sloveniji izjema tranzita ne velja.

Izvajalci pričakujejo pojasnila glede testov na slino.

Hitro povečanje števila okužb z različico delta v članicah EU – pri nas je je bilo prejšnji teden kar 99 odstotkov vseh sekvencioniranih vzorcev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano – je po navedbah vlade poglavitni razlog za spremembe nekaterih odlokov za zajezitev širjenja virusa. Med drugim bodo že od danes ponovno obvezne maske na kulturnih prireditvah. Marsikoga pa je presenetila tudi odločitev strokovne svetovalne skupine, da ne priznava več hitrega testiranja na slino.Po novem odloku veljavnost testa za zaposlene, ki niso cepljeni ali prebolevniki, v devetih storitvenih dejavnostih, kjer je za opravljanje dela nujno izpolnjevanje pogoja PCT, ostaja en teden. Od 23. avgusta, ko naj bi hitro testiranje postalo plačljivo, pa se tudi za zaposlene v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, poslovnem izobraževanju in usposabljanju, igralnicah in pri prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski, kongresni in gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah ter gostinskih obratih, ki nudijo družabni program, upoštevajo hitri testi, ki niso starejši od 48 ur od odvzema brisa, PCR-testi pa 72 ur. Že od danes pa ta časovni okvir velja za taksiste, upravljavce žičniških naprav in voznike, ki storitve ponujajo neposredno potrošnikom.Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športnorekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe, organizatorji športnih tekmovanj pa morajo preverjati pogoj PCT za udeležbo na tekmovanjih. Za javne kulturne prireditve bodo od danes ponovno obvezne zaščitne maske, izjema bodo nastopajoči. Udeleženci organiziranih javnih prireditev in shodov morajo izpolnjevati pogoj PCT v zaprtih prostorih ter če je več kot sto udeležencev v odprtih prostorih.Brez napotitve v 10-dnevno karanteno na domu lahko v Slovenijo vstopijo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoj PCT, izjeme pa veljajo za osebe, ki opravljajo naloge v mednarodnem prevozu, za otroke do 15 let, dvolastnike, čezmejne delovne migrante in osebe, ki potujejo v tranzitu in državo zapustijo najkasneje v 12 urah. Kdor ima prebivališče v Sloveniji, ne more uveljavljati izjeme tranzita. Poleg tega bo tranzit brez izpolnjevanja pogojev PCT mogoč samo še do prihodnje nedelje, od 23. avgusta pa ne več.V petek okoli poldneva je izvajalce hitrih testiranj na okužbo z novim koronavirusom dosegla vest ministrstva za zdravje, da je svetovalna skupina ministra za zdravje obravnavala vprašanje testiranja vzorcev sline na HAGT. »Strokovna svetovalna skupina odsvetuje in ne priznava testiranja vzorcev sline na HAGT zaradi premajhne občutljivosti, o kateri se poroča tudi v literaturi. Skladno s tem so tudi neveljavna potrdila o testiranju na podlagi HAGT iz sline,« piše v obvestilu, ki ga je podpisal državni sekretar na ministrstvu za zdravjePodrobnejše obrazložitve odločitve strokovne skupine ni, jo pa izvajalci testiranj nestrpno pričakujejo. Ni jim namreč jasno, kako so lahko zavrnjeni vsi testi na slino, tudi tisti, ki jih priznava evropska komisija (EK). A očitno je naša strokovna skupina strožja. To namreč ni prvi primer; strokovna skupina za hitre teste pri ministrstvu za zdravje, ki jo vodi mikrobiologinja, je že pred časom pripravila seznam o primernosti posameznih testov.Pri tem je zanimivo, da hitri antigenski testi – ne na slino, ki smo jih dobili v okviru donacije EK (proizvajalca Abbott) – ne ustrezajo kriterijem te skupine. »Merila, ki jih je določila naša strokovna skupina za hitre teste, so nekoliko strožja od evropskih,« so tedaj za Delo pojasnili na ministrstvu za zdravje. Dodali so, da testi proizvajalca Abbott ustrezajo merilom, ki jih je postavila evropska komisija.Številni posamezniki so se doslej odločili za test na slino, ki velja za manj invazivnega, je brezkontakten in so bili zanj pripravljeni tudi plačati. Predvsem ko je šlo za mladostnike.V obvestilu ni navedeno, od kdaj točno potrdila o testiranju na slino niso več veljavna, a iz zapisanega bi bilo mogoče razumeti, da takoj. Izvajalci, vsaj nekateri od njih, se očitno še niso prilagodili, saj testiranje na slino še zdaj ponujajo s pripisom, da velja za vstop na Hrvaško. In prav to se utegne pokazati kot problem. Ni znano, ali bi koga zavrnili pri vrnitvi v domovino, ker je test na slino opravil na Hrvaškem, kjer je ta veljaven, pa tudi, ali bo določeno prehodno obdobje za prilagoditev na novo pravilo in bo podana tudi podrobnejša utemeljitev odločitve.