Ob polletju banke s pol milijarde dobička

Banke so v prvem polletju letos ustvarile skoraj pol milijarde evrov čistega dobička, kar je 6,3 odstotka več kot v istem obdobju lani, je včeraj objavila Banka Slovenije. Obrestni prihodki so bili na medletni ravni višji za kar tretjino, čiste obresti pa za petino, medtem ko so se neobrestni rahlo znižali.

Bilančna vsota je konec junija dosegla 53,59 milijarde evrov, kar je 4,4 odstotka več kot v istem obdobju lani, od konca leta 2023 pa se je povečala za pol milijarde. Obseg kreditov nebančnemu sektorju je ostal na skoraj enaki ravni kot lani, saj je zrasel le za odstotek. Posojila podjetjem so se zmanjšala za 4,5 odstotka, medtem ko so za gospodinjstva zarasla za 5,5 odstotka. Pri tem je izrazita rast potrošnikih kreditov, saj se je obseg povečal za skoraj 17 odstotkov, stanovanjska so zrasla za dva odstotka.

Vrednost vlog gospodinjstev se je povzpela za 2,5 odstotka oziroma na dobrih 27 milijard evrov, pri podjetjih pa za dobrih osem odstotkov na nekaj več kot deset milijard evrov. Bančnih vlog je bilo skupaj za 40,6 milijarde evrov.