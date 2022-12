Ob poškodbi mlajše osebe policisti opozorili na nevarnosti uporabe pirotehnike

Na območju Logatca je v ponedeljek mlajši osebi v roki eksplodiral pirotehnični izdelek in jo huje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Življenje osebe ni ogroženo, policisti pa opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehnike. Uporaba pirotehnike, katere glavni učinek je pok, je sicer dovoljena le od 26. decembra do prvega januarja.

V ponedeljek poškodovano osebo so po podatkih Policijske uprave (PU) Ljubljana oskrbeli v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Na območju Slovenije so lani ugotovili 104 kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, kar je za dobrih 20 kršitev več od povprečja zadnjih petih let. 30 kršitev so obravnavali v Ljubljani.

V državi so obravnavali tudi sedem poškodb s pirotehničnimi izdelki. V petih primerih so se poškodovali mladoletniki, v dveh odrasli. Pri enem od mladoletnikov je bila potrebna amputacija dlani, štirje so se lažje poškodovali. Pri odraslih osebah so v enem primeru obravnavali hudo poškodbo, potrebna je bila namreč amputacija prstov. V drugem primeru pa je šlo za lažje poškodbe, so navedli ljubljanski policisti.

Lani zasegli okoli 12.500 kosov pirotehnike, največ petard

Kot so dodali, so lani obravnavali tudi 99 kaznivih dejanj poškodovanj tuje stvari zaradi pirotehničnih izdelkov. Na območju Slovenije so zasegli nekaj manj kot 12.500 kosov pirotehnike. V največ primerih je šlo za različne petarde.

Policisti pri tem opozarjajo, da je v Sloveniji pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno prvega januarja. Poudarjajo pa tudi, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji nista dovoljeni. Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj, pa morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost.

FOTO: Policija

Mladoletnim osebam posameznih kategorij pirotehničnih izdelkov ni dovoljeno prodajati. Pirotehničnih izdelkov prve kategorije, kamor sodijo tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice in iskrice, ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Druga kategorija, kamor spadajo rakete in rimske sveče, ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Izdelkov kategorije P1, T1 in baterij ter kombinacij tretje kategorije do tisoč gramov neto mase eksplozivnih snovi in fontan tretje kategorije do 750 gramov neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let, so pojasnili policisti.

Obenem so prepovedane predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. Zaradi kršitev določil lahko posamezniku policisti izrečejo globo v razponu od 400 do 1200 evrov.