Zaradi »pomanjkanja vhodnih podatkov« preložili predstavitev vlaganj v Kanin

Predstavitve projekta javno-zasebnega partnerstva »Koncesija za obnovo ter upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin ter vzpostavitev sodobnega gorsko-turističnega centra«, ki ga je občina Bovec predvidela za četrtek, še ne bo. Iz občine so namreč sporočili, da župan Valter Mlekuž zaradi premalo vhodnih podatkov za pripravo ustreznega gradiva za sklic izredne seje in dodatnega usklajevanja s Promotorjem preklicuje omenjeno sejo in jo načrtuje za predvidoma prihodnji teden.

Kot smo poročali, naj bi tako imenovanega Promotorja predstavljali predstavniki konzorcija vlagateljev okoli goriškega poslovneža Ivana Fornazariča. Zakaj ni dovolj vhodnih podatkov, glede na to, da nam je tudi predstavnica Promotorja prejšnji teden zatrjevala, da bodo ta teden na seji občinskega sveta razkrili načrte projekta, občina ni zapisala.

Naložba ostaja skrivnost

Občina je v sklicu seje za ta četrtek sporočila, da se je župan Mlekuž za ta korak skupaj s Promotorjem odločil predvsem zaradi širjenja zavajajočih oziroma neresničnih informacij, ki da krožijo v javnosti. V Delu smo namreč poročali, da naj bi po neuradnih informacijah v konzorciju vlagateljev pričakovali, da bo država prispevala večino od 60 milijonov evrov za naložbo.

Čeprav so očitali, da gre za neresnične informacije, »pravih« ne občina ne vlagatelji še vedno niso razkrili. Predstavnica vlagateljev nam je pojasnila, da jih v dogovoru z ministrstvoma za infrastrukturo in gospodarstvo ne sme razkriti, a kot smo izvedeli zatem, so zaupnost teh podatkov menda zahtevali prav zasebni vlagatelji, in ne ministrstvi.

Fornazarič je sicer tudi lastnik hotel Kanin, ki so ga nameravali prenoviti in odpreti letošnjo pomlad, a so zaradi neobratovanja smučišča odprtje hotela zamaknili. Oživitev smučišča je torej zanje pomembna tudi zaradi naložbe v hotel.