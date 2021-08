Obvezno testiranje bo še naprej plačevala država

Premier Janez Janša je na twitterju naznanil, da bo testiranje na okužbo z novim koronavirusom po 23. avgustu samoplačniško, razen za dejavnosti, kjer je pogoj PCT (prebolevnik, cepljeni, testirani) za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki. To pomeni, da plačevanje testov za zaposlene ne bo postalo breme delodajalcev, čemur so slednji glasno nasprotovali.



Frekvenca testiranja ostaja nespremenjena, v panogah, kjer je zahtevan PCT, se bo treba testirati na 48 ur oz. 72. ur v primeru PCR testa.



To pomeni, da se morajo od ponedeljka, 23. avgusta, vsi zaposleni v gostinstvu, turizmu, kozmetičnih in frizerskih salonih, terapevtskih dejavnostih, zasebnem izobraževanju, v igralnicah, na sejmih in kongresih, ki niso prebolevniki ali niso cepljeni, testirati na vsakih 48 ur, delodajalci pa morajo rezultate preverjati.



Janez Janša je dejal tudi, da če bo za šolnike sprejeto samotestiranje, bo to veljalo za vse, ne le zanje.



K temu je danes sicer pozvala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. »Če bodo imeli zaposleni v šolstvu možnost samotestiranja, naj bo to omogočeno tudi frizerjem, gostincem in kozmetikom. Ne pristajamo na to, da se neenako obravnava zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. Obenem pa naj se odpravi obvezno testiranje vsakih 48 ur, saj je to preveliko organizacijsko breme,« poudarja predsednik OZS Branko Meh, ki podobno kot ostali delodajalci meni, da bo v praksi nemogoče izvajati ukrepe, zato je nujno, da jih vlada naredi bolj življenjske.



Iz državne blagajne bo ne glede na vse še vedno krito testiranja za bolnike oz. uporabnike zdravstvenih storitev, oskrbovance socialno-varstvenih zavodov, zapornike, osebe v prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke, ter za tiste, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: