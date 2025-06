Z zvišanjem cen le prisluhnili izvajalcem

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za solidarno prihodnost je naposled prisluhnilo opozorilom občin in izvajalcev, da je prvotno določena urna postavka za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu in v instituciji prenizka in še zdaleč ne odraža dejanskih stroškov, ter oba zneska zvišalo. Izvajalci storitev, ki so se včeraj na Brdu srečali z ekipo z ministrstva, pozdravljajo to gesto, a opozarjajo, da je še cela vrsta neznank, zaradi katerih utegnejo pravice, ki jih prinaša zakon, še dolgo ostati le mrtva točka na papirju.