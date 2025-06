Vloge za dolgotrajno oskrbo na domu že sprejemajo, koliko bo kdo plačal?

V nadaljevanju preberite:

Prvi julij bo eden od prelomnih datumov pri vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe. Država bo začela od aktivnega prebivalstva in upokojencev pobirati nov prispevek, začel pa bo veljati tudi naslednji sklop pravic, in sicer do e-oskrbe in storitev za krepitev samostojnosti, predvsem pa do dolgotrajne oskrbe na domu, za katero pa potencialni upravičenci že lahko oddajo vlogo. Od 1. julija naj bi tudi upokojenci lahko pridobili status oskrbovalca družinskega člana.

Stabilni in solidarni prispevek bo omogočal dostopnost storitev vsakomur, ki jih potrebuje, zagotavlja minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Koliko bo kdo plačal?