Ni še podatkov o sklenjenih pogodbah, a aktivnosti potekajo

V nadaljevanju preberite:

Od 1. julija, ko je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, je minilo skoraj dva tedna, na ministrstvu za solidarno prihodnost pa še nimajo podatkov, koliko izvajalcev dolgotrajne oskrbe na domu, med katerimi so posebni zavodi in domovi za starejše, med obojimi so tako javni zavodi kot tudi koncesionarji, je z občinami sklenilo pogodbe za opravljanje te storitve.

Na ministrstvu pravijo, da je večina občin v postopku vpisa v register in sklenitve dogovorov z lokalnimi ali regionalnimi izvajalci dolgotrajne oskrbe. Nekatere občine so v postopku spreminjanja odlokov, v zaključni fazi razpisov koncesij in podobno.

Na vprašanje, zakaj še ni informacijskega sistema, na ministrstvu odgovarjajo, da se z njegovo vzpostavitvijo intenzivno ukvarjajo, sistem pa bo pripravljen jeseni: »Pri tem pojasnjujemo, da centri za socialno delo lahko kljub temu postopke vnosa vlog, njihov pregled, obiske pri bodočih uporabnikih in oblikovanje odločb izvajajo nemoteno. Informacijski sistem tudi ni pogoj za izdajanje odločb.« Pričakujejo, da bo informacijski sistem vzpostavljen septembra, centri za socialno delo pa bodo odločbe lahko začeli izdajati že prej.