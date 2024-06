Od danes do četrtka lahko predčasno glasujete

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev v Evropski parlament in treh posvetovalnih referendumov, lahko svoj glas oddajo predčasno. To lahko storijo od danes do četrtka na voliščih za predčasno glasovanje, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

Po državi bo odprtih 97 volišč za predčasno glasovanje, ki so jih v posameznem okraju določile okrajne volilne komisije. V Ljubljani pa bo predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev potekalo na Gospodarskem razstavišču.

FOTO: Jože Suhadolnik

Glasovanje le v okraju stalnega prebivališča

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju svojega stalnega prebivališča, za takšno obliko glasovanja pa se jim ni treba posebej prijaviti. Na volišču bodo potrebovali le osebni dokument za identifikacijo, ni pa jim treba prinesti obvestila, ki so ga prejeli na dom.

Začetek predčasnega glasovanja za volitve v EU parlament in referendumska vprašanja v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Predčasno glasovanje bo potekalo do četrtka, v sredo pa se izteče rok za prijavo še za nekatere posebne oblike glasovanja. Tako lahko volivci oddajo vlogo za glasovanje na t. i. voliščih omnia, na katerih bodo v nedeljo lahko glasovali zunaj kraja stalnega prebivališča. Tisti volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, pa lahko do srede zaprosijo za glasovanje na domu. Tam jih bo v nedeljo obiskal volilni odbor.

FOTO: Jože Suhadolnik

V nedeljo bodo volivci na evropskih volitvah med 11 kandidatnimi listami izbirali devet poslancev iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Hkrati bodo na treh posvetovalnih referendumih odgovarjali na štiri referendumska vprašanja: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.